Rendyrket pop

Et av Norges pop-håp holder koken.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dagny Norvoll Sandvik fra Tromsø er mest kjent som bare Dagny. Hun har i løpet av få år blitt en global popstjerne, og nå kommer debutalbumet. Foto: Sandrine And Michael

Stella Marie Brevik Journalist

Dagny: «Strangers/Lovers: Side A» (Little Daggers )

Dagnys oppløftende popmusikk er populær, også langt utenfor landegrensene. Ikke rart det, da: Hun har stemmen, karismaen og låtene.

Karrieren startet i 2015, og siden har det bare gått oppover for nordlendingen. Konserter i fleng og millioner av avspillinger til tross for at hun ikke har gitt ut et eneste album. Men nå kommer det altså, i to deler.

«Strangers/Lovers: Side A» er første del av debutalbumet. Seks låter om forelskelse og tiltrekning. Å skrive og lage gode poplåter er ikke enkelt, men Dagny utmerker seg.

Albumet tar for seg vorsspillet til et forhold. Hun fanger mange av forelskelsenes små frysninger-gjennom-ryggraden-øyeblikk. Hun serverer enkle poplåter for de våryre og tørste, ispedd radiovennlige «drops» og refreng.

Alt er som det skal være. Det er gjort riktig, og alle låtene har hitpotensial, men det er her femmeren faller bort. Det er for riktig. Det blir fort litt flatt og for polert, men Dagnys debutalbum står likevel sterkt.

Beste spor: «Coulda woulda shoulda», «Tension».