– Michelin-stjernene er viktige for restaurantbyen Stavanger

– Når en restaurant går fra en til to stjerner i Michelin-guiden, blir den mer aktuell for det segmentet av turister som reiser rundt i verden for å spise på topprestauranter, sier Håvard Hansen, professor i markedsføring ved Norsk hotellhøgskole ved Universitetet i Stavanger.