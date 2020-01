Til Ludderland!

BOK: Skarpt og satirisk om migranters ferd til Europa - og mottakelsen av dem.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Tyske Timur Vermes (f. 1967) erobret verden med Hitler-romanen «Han er her igjen» i 2012. Nå er han aktuell på norsk med «De sultne og de mette». Foto: Cappelen Damm

Sigmund Jensen Forfatter og litteraturkritiker

Timur Vermes: De sultne og de mette. Roman. 504 sider. Oversatt av Astrid Nordang. Cappelen Damm.

Timur Vermes (f. 1967) debuterte i 2012 med «Han er tilbake», som solgte en million eksemplarer bare i Tyskland. Som i debutromanen får medier og politikere også gjennomgå i «De sultne og de mette», der 150 000 afrikanere begir seg ut på «Den store marsjen mot Europa», foranlediget av at tv-stjernen Nadeche leter etter et nytt tema for sin populære serie «Engel i nød» og kommer til at en realityserie fra en flyktningleir må være midt i blinken.

Like begeistret er ikke statssekretæren i innenriksministeriet, som siden «den høsten da den dumme kua slapp alle flyktningene inn i landet», har hatt som oppgave å nekte migranter adgang til forbundsrepublikken.

I heiagjengen finner vi imidlertid skribenten i motemagasinet «Eveline», som distribuerer bh`er til kvinnene i leiren og under titler som «Håp for Afrika» mikser «1001 natt» med H. C. Andersen og fashion for fattige. Det avholdes audition i leiren, man kan da ikke slippe til hva som helst på skjermen: «Herregud, hva er det for en hallik du har spadd opp der?» Svar: unge Lionel, som drømmer om en fremtid i Tyskland: «Du må til Ludderland, der rubelen ruller!»

Verken tyskere eller afrikanere fremstilles særlig sympatisk. Fortelleren er allvitende og veksler på å se verden gjennom de nevnte personenes øyne, mens kameraer og droner følger folkevandringen gjennom ørkenen og Midtøsten mot Tysklands grenser. Underveis vokser mengden til nær en halv million. Gitt at vi ikke engang klarer å håndtere femten tusen flyktninger i Morialeiren på en anstendig måte, er det ikke så rart at tyskerne vegrer seg.

Dette er skarp, samfunnskritisk satire ispedd grovkornet sarkasme og småfrekke perspektiver, velkomponert og velskrevet, med mye god og snodig, og som oftest underholdende dialog. Vermes drøfter grunnleggende og prinsipielle spørsmål knyttet til migrasjon og folkerett. Han setter fingeren på viktige dagsaktuelle temaer, og det underliggende alvoret, som tilfører teksten dybde og substans, tvinger leseren til å reflektere over en uansvarlig mediebransje som bokstavelig talt går over lik for seertall og reklameinntekter.

Og fremfor alt viser romanen hvor fort våre vestlige idealer forlates når de sultne faktisk står der ved porten og vil inn.

Publisert: Publisert: 28. januar 2020 08:22

Mest lest akkurat nå