Gripende vakkert om dement far

Geir Flatøe

Elin Furubotn: «Blikk» (Grappa)

Den Oslo-bosatte stavangerartisten Elin Furubotn markerer 20 år som plateartist, selv om det er gått 21 år siden debutalbumet «Tikk takk» (mars 1999). Hun overdriver i hvert fall ikke, og «Blikk» blir hennes åttende album.

Hun fyller det med seks nye sanger og seks fra tidligere plater. Tittelen antyder temaet: Å se innover eller utover, legge merke til situasjoner rundt seg.

Dessuten er «Et blikk» et vemodig vakkert tittelkutt, om Furubotns demente far som skjønner at noe er galt: Eg ser et blikk som ber om et svar, et streif av uro som skjønte kor det bar. Sangen er gripende og varm, om de små gledene i de vonde tingene vi ikke har kontroll på.

På «Alt å vinna» har hun med seg rapperen Kriss, et annerledes grep, men ikke direkte overraskende fra en artist som har vist stor vilje til å la musikken utvikle seg gjennom årene.

«Du vet godt koffer eg e sure på deg» er en endring på «Du vett godt ka eg e sure for» fra 2009, som også ble spilt inn på nytt i 2012. Har sangen endelig funnet sin form? Dette er i hvert fall den mest elegante versjonen.

Spreke «Får ikkje sova» har elementet av folkemusikk som Furubotn tidvis leker seg med, mens sakralt vakre «Ta imot» fortjener å bli tatt godt imot. En sang for de små øyeblikk og store anledninger.

Fine «Tida e din venn» handler om at det vil bli bedre. Furubotn jobbet som psykiatrisk sykepleier og terapeut i 12 år, og hun kjenner verdien av å kunne se litt lettere på livet.

Medprodusent på de nye sangene er Freddy Holm, som også trakterer en rekke instrumenter sammen med Torbjørn Økland, Ellen Brekken, Gunnar Augland og Morten Qvenild.

De seks siste kuttene er plukket fra tidligere utgivelser. «Så lett kan det ver», en duett med Morten Abel fra 2014, er et opplagt valg. Resten kan man diskutere, men «I det stille» fra 2009 var i hvert fall den første som ble a-listet på P1, og 14 år gamle «Ei jente» spilles fortsatt på radio.

«Ikkje gå deg vill» fra 2017 er tittelkuttet fra forrige album, men det er andre sanger derfra jeg foretrekker. Egentlig er det et luksusproblem, for «Ikkje gå deg vill» er et fint kutt og er mer radiovennlig enn for eksempel vakre «Ulike folk» og «Gi deg hen».

«Sett deg ned» er fra «Det som e nå» (2008), mens «Ei jente» og «Någen ganger» er fra «Villhund» (2006). Sanger fra «Tikk takk» er utelatt , og det er greit. Da var hun fortsatt på leting etter seg selv.

Alt i alt en sterk samling der de nye sangene antyder at vi ennå ikke har sett det beste fra Elin Furubotn.

Beste nye spor: «Et blikk», «Ta imot».

