Gets kunder mister Eurosport og TVNorge fra i dag

Discovery brutt forhandlingene om en ny distribusjonsavtale, ifølge Telia. Dermed mister over én million nordmenn flere kanaler.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

NTB

Forhandlingene hadde opprinnelig frist til midnatt tirsdag kveld, men ble deretter forlenget til klokken 8 tirsdag morgen.

Like før fristen gikk ut, kunngjorde Telia at forhandlingene er brutt.

Gets kunder mister Discoverys kanaler fra og med i dag, opplyser Telia i en pressemelding.

– Get mener svarte skjermer er helt unødvendig, og at forhandlingene bør fortsette uten at amerikanske Discovery stenger tilgangen til kanaler for TV-seerne, heter det i pressemeldingen.

Telia at Get har tilbudt amerikanske Discovery en kortsiktig avtale basert på dagens vilkår, for at kundene ikke skal miste TV-kanaler før en langsiktig avtale er på plass.

Ifølge Telia ønsker ikke Discovery å gå med på avtalen de har blitt tilbudt, og dermed mister Gets kunder Discovery sine kanaler fra og med tirsdag.

– Til alle våre kunder vil jeg si beklager. Dette er ikke en løsning vi har ønsket. Vi har jobbet hardt med å la våre seere ha tilgang på sine vante kanaler mens vi forhandler, men dessverre har ikke Discovery ønsket dette, sier Pål Rune Kaalen, leder for privatmarkedet i Telia Norge som Get er en del av.