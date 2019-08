Hjertevarm kosefilm om en uventet suksess

Fisherman's Friends

Sjanger: Komedie / Drama. Skuespillere: Tuppence Middleton, James Purefoy, Daniel Mays, David Hayman. Regi: Chris Foggin. Storbritannia, 2019. Lengde: 1 t. 52 min. Aldersgrense: Tillatt for alle.

Denne filmen er visstnok basert på en sann historie, om en gjeng shanty-syngende fiskere i Cornwall sør i England som fikk en i aller høyeste grad uventet suksess som plateartister.

Handlingen settes i gang når en gjeng eplekjekke menn fra platebransjen i London besøker småbyen Port Isaac for å arrangere utdrikningslag. De lokale ser på de tilreisende med den misnøyen som preger hverdagsmennesker som er lei av turister, og det viser seg snart at skepsisen mot denne gjengen er fullstendig berettiget. For når de fire turistene ramler innom mens byens shanty-kor har konsert på stranden, lurer tre av dem den fjerde, Danny, til å prøve å skrive platekontrakt med koret. Når det omsider går opp for Danny at det hele bare var et ondskapsfullt pek, er det for sent. Han har allerede klart å vinne fiskernes fortrolighet, og har også rukket å få et godt øye til en lokal skjønnhet. I tillegg har han, til sin egen overraskelse, begynt å få tro på prosjektet.

Regissør Chris Foggin skildrer det lille fiskersamfunnet med et skjelmsk skråblikk, men også med tilstrekkelig mye respekt, slik at vi heller ler med de sta og egenrådige landsbyboerne enn av dem. De livsfjerne byasene er hakket mer karikerte, rent bortsett fra den av dem som blir igjen i Port Isaac, hvor han finner hjertet sitt.

Dette er en temmelig skjematisk og forutsigbar film, men den har tilstrekkelig med sjarm og varme til at man lett kan kose seg. Og på sitt beste klarer den å si noe om hvordan små samfunn hvor alle kjenner alle fungerer, på godt og vondt.