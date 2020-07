Tricky melder seg med norgeskonsert i februar neste år

Trip hop-pioneren Tricky har meldt sin ankomst til Norge i februar neste år, i kjølvannet av sitt nye album.

Tricky er klar for Norge i februar. Foto: Erik Weis / Tricky Facebook

NTB

Den britiske rapperen og produsenten startet karrieren i Massive Attack på tidlig 1990-tall, og har ifølge pressemeldingen fra arrangør All Things Live en eksperimenterende tilnærming til sitt musikalske uttrykk.

Bak seg har han over 15 år med elektronisk musikkhistorie – og 13 album. Plate nummer 14 kommer 4. september under tittelen «Fall To Pieces». Albumsingelen «Fall Please», som han slapp løs i juni, kaller han «det nærmeste jeg har kommet til å lage popmusikk».

Tricky mener han har klart å lage noe han aldri har fått til før – nemlig å lage musikk som alle kan føle, selv folk som ikke kjenner musikken hans.

Det har vært et tøft år for Tricky, ifølge NME. I mai i fjor tok datteren Mazy Topley-Bird (24), selv musiker, sitt eget liv – noe han beskrev som «dagen da min verden tok slutt».

Da han samme høst slapp selvbiografien «Hell Is Round the Corner», innledet den med hans erindringer om å stå fire år gammel og forvirret foran morens kiste. Også hun begikk selvmord. Debutplaten «Maxinquaye» fra 1995 var oppkalt etter henne.

– Du må bare komme deg på beina og slått. Akkurat nå er jeg i kampmodus. Og jeg har det bra. Virkelig, skrev Tricky i presseuttalelsen for «Fall To Pieces», som følger etter EP-en «20,20» som utkom i mars.

3. februar 2021 er Tricky klar for Parkteatret i Oslo, noe arrangøren tror blir en historisk aften.

Tricky fotografert på jazzfestivalen i Montreux i 2010. Til høsten kommer hans fjortende album. Foto: AP