Dødsulykke skapte fire sanger for evigheten

Gripende sanger om ekskjæresten som døde.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Le Ren er 26 år gamle Lauren Spear bosatt i Montreal. Foto: Secretly Canadian

Geir Flatøe Journalist

Le Ren: «Morning & melancholia» (Secretly Canadian/Playground)

Etter at ekskjæresten til Lauren Spear døde i en bilulykke for to år siden, har hun følt presset av å vite at hun nå er den eneste som forvalter deres felles minner.

Hun velger derfor å la plateselskap-debuten være fire sanger om sorgen hun opplever. Samtlige kan røre deg til tårer uten at de legger skjul på problemene som fikk paret til å skille lag.

Hun kunne tatt med den to år gamle singlen «I did u wrong» med samme tema, men den hadde ødelagt følelsen av å lytte til folk-sanger fra evigheten: den intime countryvalsen «Love can’t be the only reason to stay», såre «How to begin to say goodbye», suverene «If I had wings» og melankolske «The day I lose my mind».

26 år gamle Lauren Spear fra Bowen Island i Canada kaller seg Le Ren. Hun vokste opp med musikken til John Prine, Neil Young og Bob Dylan, og hun minner om evige navn som Karen Dalton, Kate Wolf og Kate & Anna McGarrigle. Dessuten er hun med i Montreal-bandet Maybel som ga ut sitt første, og fine, album tidligere i år.

Beste spor: Alle.