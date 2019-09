Fløyelsstemmen som fornyer countryen

1 2 3 4 5 6

Paul Cauthen: «Room 41» (New West/Border)

Kaller du en single for «Cocaine country dancing», kommer den til å bli lagt merke til. Sangen er hentet fra Paul Cauthens tredje plate.

Han var med i Austin-duoen Sons of Fathers. De skilte lag, og solodebuten og et påfølgende minialbum bante vei for noe større.

Så fulgte et nytt brudd, denne gang på det personlige plan. Hjemløs tok han inn på rom 41 på Belmont Hotel i Dallas der han drakk hele kvelden, skrev sanger hele natten og sov hele dagen. Det tok nesten knekken på ham, men han kom seg ut i live med nok til en ny plate.

Stemmen har gitt ham tilnavnet Big Velvet, og han bruker den i en merkelig blanding av respekt for tradisjoner og ingen respekt i det hele tatt. Cauthen ligner Roy Orbison og Johnny Cash, og han ligner samtidig ingen av dem.

En countrycrooneroutlaw med historier å fortelle; «Freak» om folk han traff som innsatt i Smith County Jail og «Big Velvet» om den han er nødt til å bli venner med i speilet.

Sangene vrir og vender på seg, men stemmen er limet.

Beste spor: «Slow down», «Give ’em peace», «Lay me down».