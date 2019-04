Boksalget stuper - forlagene taper penger

2019 er det nasjonale bokåret. Det feires i år fordi det er 500 år siden de første norske bøkene ble trykket. Samtidig er Norge vertskapsland for bokmessen i Frankfurt.

På bøkenes jubileumsår viser statistikk fra Den norske Foreleggerforeningen at boksalget går ned. Mens Sølvberget kan juble over gode utlånstall, ser det mørkere ut for foreleggerne.

Boksalget ned 14 prosent i 2017

I dag publiserte Statistisk Sentralbyrå (SSB) en oversikt over boksalget i 2017. Der kommer det frem at det ble utgitt flere bøker (to prosent opp fra 2016), men boksalget gikk ned hele 14 prosent sammenlignet med 2016.

Den norske Foreleggerforeningen sitter på ferskere tall. De viser at trenden har fortsatt ut 2018 og inn i bokåret 2019.

Medlemsforlagene i Den norske Forleggerforeningen står for omtrent 77 prosent av bokomsetningen i Norge.

I andre halvår av 2018 hadde salget av skjønnlitterære papirbøker og sakprosa en nedgang på over fem prosent, noe som tilsvarer 57,6 millioner kroner. Tross dette var andre halvår av 2018 bedre enn det i 2017.

Sammenligner man mars 2019 med mars 2018, gikk boksalget ned med ni prosent.

Papir ut, lydbøker inn

I 2017 omsatte medlemsforlagene til Forleggerforeningen for over fem milliarder kroner totalt, målt i utsalgspriser. Det var en nedgang på to prosent fra 2016.

Det tilsvarer et tap på 125 millioner kroner. Omsetningene er de dårligste siden 2012. Forelagene gir altså ut flere bøker, men taper mer penger.

Til tross for den store, generelle nedgangen i 2017, var lydbøker, digitale læremidler og andre digitale produkter populære. Salget økte med 56 prosent i 2017, sammenlignet med 2016.