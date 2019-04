Den salige lyden av 70-tallet

1 2 3 4 5 6

Drugdealer: «Raw honey» (Mexican Summer/Border)

Det er denne varmen vi stadig vender tilbake til. For så vidt også til pønk, krautrock og Abba, men det er noe eget med lydbildet fra Laurel Canyon i Los Angeles.

Der var der de slo seg ned, både The Mamas & The Papas, Jim Morrison, Byrds, Eagles, Jackson Browne, Carole King, James Taylor, Love, Linda Ronstadt, J. D. Souther, Judee Sill, Joni Mitchell, Neil Young, David Crosby, Stephen Stills og Graham Nash.

Det er denne lyden en ny generasjon har latt seg inspirere av, både Jonathan Wilson, Jenny Lewis, Jonathan Rice, Julia Holter, Marissa Nadler, Whitney og Gospelbeach.

Du skal heller ikke se bort fra at den overraskende suksessen til «Guardians of the Galaxy»-filmene kan ha noe med valget av 70-tallspop å gjøre. Og hvem kan glemme bruken av John Denvers 71-klassiker «Take me home, country road» i den to år gamle filmen «Kingman: The golden circle»? Et dødsfall av den salige sorten.

Fakta: Drugdealer Bakgrunn: Dannet i Los Angeles i 2013. Utgivelser: «The end of comedy» (2016).

Det er uansett musikk det er lett å like. Michael Collins eksperimenterte lenge med lyder og surrealistisk soul, før han fant ut at det var på tide å lære seg å lage en tradisjonell sang. Året var 2013, og hvor var det bedre å sette kursen enn mot Los Angeles?

Der fant han rikelig med musikere å samarbeide med, og Drugdealer ble dannet mer som et kollektiv enn som et band. Kjernen er Collins, vokalist Sasha Winn og bassist Shags Chamberlain, denne gang med bidrag fra tangentspiller Benjamin Schwab, trommis Josh Da Costa og gitaristene Jackson MacIntosh, Danny Garcia og Michael Long.

Albumet åpner med «You’ve got to be kidding», der instrumentene etter hvert får følge av lys koring. Sangen sender oss rett tilbake til 70-tallet, og der blir vi værende i «Honey» med vokalbidrag fra Natalie Mering alias Weyes Blood.

På kjøpet får vi en dose hippie-filosofi:

I know that you want to be free

And to be wild

Oh, to be hugged just like a child

Money is the root of the game

The problem with fame

Is everybody gonna lose their edge

Weyes Blood er forøvrig aktuell med «Titanic rising», et album du absolutt bør høre.

Harley Hill-Richmond endrer ikke kursen når han synger på «Lonely», og countrycrooneren Dougie Poole sender «Wild motion» følsomt i retning Roy Orbison. Fine sanger.

Gjestene gjør det med andre ord bra, uten at Collins og gjengen har noen grunn til å skamme seg over egne bidrag. «Lost in my dreams» er en låt med sterkt blåserarrangement som låner fra Beatles og Bacharach uten å forlate California.

«Fools» heller mer i retning av Steely Dan. Og snakker vi først om myke duoer fra 70-tallet, må ikke søskenparet i The Carpenters glemmes. «If you don’t know now, you never will» kunne utmerket godt vært sunget av dem.

Sangen avsluttes med en overraskende regnskur, og siden får vi «London nightmare». Har de krysset dammen? Nei, det er en sang om et San Fransisco-band.

Drugdealer avslutter med den halvannet minutt lange instrumentalen «Ending on a hi note», og dermed burde nervene være roet til langt ut i neste uke.

Hvis ikke, så sett platen på repetisjon. Musikk er medisin.

Beste spor: «Honey», «Lost in my dreams», «Fools», «If you don’t know now, you never will».