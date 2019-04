Bedre enn dette blir det ikke

1 2 3 4 5 6

Lunch: «Den mailen har jeg ikke fått» (Strand). Av Børge Lund. 194 sider.

I likhet med «Pondus» har «Lunch» nylig byttet forlag fra Egmont til Strand. Heldigvis er utseendet beholdt, slik at Lunch-samling nummer åtte plasserer seg pent i bokhyllen sammen de sju første.

Den første kom i 2014, og i 2017 økte tempoet til to i året.

Problemet med å ha gitt samling nummer sju terningkast 6, er hva jeg skal gjøre nå. Nummer åtte er nemlig enda litt kvassere, enda mer fullstappet med striper du har lyst til å vise til alle som måtte befinne seg i rommet.

Et anmeldertriks er å merke sider du har lyst til å nevne, med en Post-it-lapp. Den første ble plassert allerede på tredje stripe. En engelsktalende forretningsmann står med store øyne i folketomt kontorlandskap og snakker i mobilen: «An inneklemt day?!».

Inneklemte dager er kanskje en norsk spesialitet, men er kirken dum nok til å legge Kristi himmelfartsdag på torsdag hver gang, får man ta konsekvensene. Dessuten vaker 1. og 17. mai rundt i vannskorpa og skaper år for annet nye inneklemte dager. Og hytta er jo til for å brukes.

Børge Lund i «Lunch».

To striper møter videre vi Kjell i sitt ess når den lånte stiftemaskinen er gått tom for stifter. To striper til og Ragas «Noen å hate» brøler i det åpne landskapet når tilsynelatende fredelige Kalle er uheldig med headsetledningen.

Åpne landskap er et tilbakevendende tema for serieskaper Børge Lund. Forskerrapporter om arbeidsmiljø og ytelse ignoreres glatt av ledelsen, men Kjell får i det minste stoppet free seating-prosjektet ved å plassere hårstjernemose bak kopimaskinen. Den uhyre sjeldne planten kan ikke forstyrres av ombygging.

Det er ikke mange år siden stavangerbosatte Lund forlot karrierejag og kontorlandskap for å konsentrere seg om sin egen tegneserie, men han har ikke glemt hvor han kom fra.

Vi har alle våre Kjell-er som tømmer firmaets fruktkasse. Eller sjefen som drar til et annet land fordi han mistolker navnet på møterommet. Hos «Lunch» er det Bache som iler avsted med fly og taxi: «Nettopp ankommet Reykjavik. Hvor er dere?» «I etasjen under. Paris».

For ikke å glemme alle sykkelrittene som det lades opp til i arbeidstiden: «Valget av setepinne er kanskje det viktigste valget man tar i livet», som Kalle sier til Kjell.

Da har jeg ennå ikke nevnt Kjells møte med Nav, Nicos langtidsstekte pattegriser fra Suldal, øl-hipstere, copy paste-kulturen som får verden til å gå rundt, chartertur med revirmerking og Vanessas bruk av tabloide overskrifter for å få folk til møterommet. Pluss Kjells oppfordringer om å få andre til å sykle til jobb, slik at trafikken kan flyte bedre i egen bil.

Lund tar det også et skritt lenger med Butikk i post. Her har postombæreren på kontoret gode tilbud på tacokjøttdeig.

Bedre enn dette blir det ikke; seks ord jeg kan komme til å angre når neste samling foreligger.