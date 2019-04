Pasjon 2019 er et nykomponert samtidsverk: En pasjon, et moderne mysteriespill og et rekviem.

Pasjon 2019 urframføres i Stavanger domkirke fra 5.–11. april 2019, og vil være en sentral del av pasjonsfeiringen i Stavanger.

Jesu’ lidelseshistorie fortelles via vitneskildringene til personer som opplevde dramaet, og deres refleksjon og søken etter å forstå.

Tekstgrunnlaget er en bearbeiding av den britiske forfatteren, teologen og journalisten Frank Toppings bok «An Impossible God.»

Skuespillerne i Pasjon:

Penda Faal

Mette Arnstad

Espen Hana

Even Rasmussen

Andre medvirkende: