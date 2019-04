Når den fine fasaden rakner

1 2 3 4 5 6

Quicksand - Störst av allt

Svensk dramaserie i 6 deler, produsert for Netflix. Slippes på Netflix fredag 5. april. Anbefalt aldersgrense: 16 år.

Som en av rollefigurene i «Quicksand» sier: Dette handler om alle foreldres verste mareritt. At man sender barnet sitt til skolen og får beskjed om at det aldri kommer hjem igjen.

Serien, som er basert på Malin Persson Giolitos bestselgende roman «Størst av alt», starter med katastrofen: Noen skyter i et klasserom. Når politiet kommer sitter 18 år gamle Maja igjen med blod på klærne og et avfyrt våpen foran seg. Hun er kraftig forvirret og verken husker eller forstår skikkelig hva som har hendt.

Så blir hun plassert i varetekt i full isolasjon, mens man gjennom en blanding av tilbakeblikk og skildringer av den videre saksgangen gradvis får vite hvordan det utenkelige kunne skje. Dette er med andre ord ikke en typisk hvem gjorde det-krim, her handler det først og fremst om hvorfor.

Glimrende skuespill

Bare så det er sagt med en gang: Hanna Ardéhn er usedvanlig god som hovedpersonen Maja. Gjennom sin mimikk, tilsynelatende kjølige distanse og sporadiske følelsesutbrudd kommer seerne virkelig nær den traumatiserte jenta og historien hennes.

Dette er en historie om familier fra den svenske overklassen, hvor ungdommer tar seg spontane jaktturer til Sør-Afrika, fester og drikker svindyr champagne på Stureplan, snorter kokain og arrangerer fester for hundrevis av sine nærmeste venner rundt pappas svømmebasseng. Det er med andre ord ikke nødvendigvis bare enkelt å identifisere seg med denne gjengen og deres problemer. Det blir på sett og vis litt lettere etter hvert som bakgrunnen til de sentrale personene rulles opp.

Liv i luksus

Sommerferien før de fatale hendelsene blir Maja kjæreste med jevnaldrende og styrtrike Sebastian. Familien og vennene synes det er skikkelig stas at hun har kapret denne storfisken, og lukker åpenbart øynene for at et eller annet er spinnhakkende galt i vedkommendes husholdning. Det nyforelskede paret og tenåringene de omgir seg med oppfører seg ofte som en slags voksne, de kjører bil, drikker alkohol og kommer uten videre inn på utesteder som serverer både det ene og det andre. Noen ganger skyldes det foreldregenerasjonens naivitet, og beundringen for de rike og presumtivt vellykkede gjør at de ikke ser eller vil se hva som hender. Så viser det seg også at noen rett og slett er mer glad i pengene sine enn i barna. Og disse tilknytningsproblemene blir ikke nødvendigvis lettere å håndtere selv om man har ubegrenset med penger og luksus lett tilgjengelig.

Det er med andre ord mange temaer som behandles her. Ungdoms behov for trygge voksne. Gedigne klasseforskjeller i vårt ellers så egalitære, nordiske samfunn. Rusmisbruk, gruppepress og høye forventninger. Ikke alt blir like godt debattert, og selv om dette i og for seg er en kort serie, framstår den mange ganger som litt langdryg. Den klarer imidlertid noen ganger å gi et skarpt blikk på vår nordiske, velmenende kultur, og ikke minst på vårt forholdsvis velfungerende rettssystem. Og vrien med å gradvis avsløre hva som faktisk skjedde, fungerer veldig godt i serieformat.