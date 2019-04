Journal 64

Sjanger: Thriller Skuespillere: Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Fanny Leander Bornedal, Johanne Louise Schmidt, Birthe Neumann Regi: Christoffer Boe Danmark, 2018 Lengde: 1 t. 58 min. Aldersgrense: 15 år

1 2 3 4 5 6

Det er nesten ikke til å tro, men i det nå temmelig liberale Danmark drev man i fire tiår et kvinnehjem på øya Sprogø, hvor jenter som ble ansett for å være «åndssvake» og/eller «løsaktige» ble sendt. Her var de i praksis fengslet på ubestemt tid, uten lov og dom, og i ettertid har det vist seg at jentene og kvinnene ble utsatt for grusom urett på flere måter. Hjemmet ble lagt ned så sent som i 1961.

Det er dette som er det mørke bakteppet i Jussi Adler-Olsens roman «Journal 64» fra 2012. Den er blant de sterkeste i Adler-Olsens serie om den humørsyke etterforskeren Carl Mørch (her spilt av Nikolaj Lie-Kaas), og det er en glede å oppdage at filmen klarer å leve opp til boka.

Nifs stemning

Manuset følger ikke romanen slavisk, men regissør Christoffer Boe har likevel gjort en utmerket jobb med å overføre den nifse stemningen til lerretet. Han har også funnet en god balansegang mellom de heftige actionscenene og den såre fortellingen som Mørch og hans nydelige medarbeidere Assad (Fares Fares)og Rose (Johanne Louise Schmidt) nøster opp i. Med dette materialet hadde det vært lett å bare spille på seerens indignasjon og gitt seg med det, men Boe klarer også å løfte et viktig tema: Noen ting er så utrolige og grusomme at vi ikke tror det selv om vi ser det. Eller burde sett det.

Sarkastisk dynamikk

Om du har lest boka, vet du jo hva som skjer, og blir ikke overrasket av de ulike vriene som oppstår. Men filmen er likevel medrivende nok, takket være gode actionscener, en stadig mer intrikat utvikling i saken som etterforskes og ikke minst den herlig sarkastiske dynamikken mellom vår helt og hans med- og motarbeidere på politihuset i København. Tilbakeblikkscenene fra det fryktelige kvinnehjemmet på Sprogø er hjerteskjærende og forstyrrende, og hadde vært lette å avfeie som oppkonstruert og urealistisk vas hadde de ikke basert seg på virkelige hendelser. Så kan man heller innvende at den konspirasjonen som nøstes opp er litt vel over the top, men heller ikke denne er uten historiske paralleller av det svært ubehagelige slaget.

Noen har diskutert om hevnfilmsjangeren og actionspekket krim er det beste formatet for å behandle et så svart kapittel i et lands historie. Det er godt mulig at en ren dramafilm ville gått mer i dybden omkring kvinnenes situasjon, men det er ikke alltid det trenger å være enten-eller. I dette tilfellet klarer regissøren å få plass til begge deler, uten at det føles heseblesende eller som om han behandler viktige temaer med harelabb.