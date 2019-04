1 2 3 4 5 6

Billie Eilish: «When we all fall asleep, where do we go» (Universal)

17 år gamle Eilish har sluppet en solid debutplate. Albumet er skrevet og produsert av henne og storebror Finneas O’Connell. Hele platen er produsert på brorens soverom. Imponerende.

Eilish har laget et mørkt univers fylt med store kontraster, store følelser, ironi, humor og ikke minst, ærlighet.

Hun trekker også frem noen av de samfunnsproblemene ungdom i dag står ovenfor. På «Xanny» beskriver hun venners dopbruk: Don't give me a Xanny, now or ever....I can't afford to love someone, who isn't dying by mistake in Silver Lake.

Plata beskriver med sjarm og gru hvordan livet som 17-åring kan være. Hun har tidligere sagt at hennes mareritt har vært en inspirasjon til albumet, noe som makes sense når man hører gjennom det og ser musikkvideoene:

Eilish var 14 år da hun kom med sin første singel «Ocean eyes». «When we all fall asleep, where do we go» viser at hun er kommet for å bli.

Beste spor: «Bad guy», «When the party is over», «My strange addiction», «Bury a friend».