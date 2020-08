Sydende rock fra Wilmer X-vokalisten

Reiser i Louisiana er blitt til rock hjemme i Malmö.

Nisse Hellberg er tilbake med et nytt soloalbum.

Geir Flatøe Journalist

Nisse Hellberg: «Goda tider rullar in» (Gamlestans Grammofon/Border)

Åpningen «Det tog ingen tid alls att förlora dej igen» viser at Nisse Hellberg brukt tiden godt over there. Det syder og damper mens fela får foten til å rykke.

Det er gått fire år og en gjenforening av Wilmer X siden forrige soloalbum. Bandet så dagens lys i Skåne i pønkåret 1977, og frontfigur Nisse Hellberg bidro sterkt til suksessen.

61 år gammel vet han fortsatt hvordan man tar kommandoen. Herlige «Vilken tur att vädret finns» har rullet og gått på svensk radio, med sin tekst om det er flaks at været finnes, for hva hadde vi to ellers hatt å prate om?

På gyngende «Hälsa dom som bryr sej» dukker trekkspillet opp, en vesentlig del av Louisianas zydeco- og cajun-musikk.

I disse dager setter jeg tittelkuttet «Goda tider rullar in» på tung rotasjon, og hvem vet? Kanskje det hjelper? Det svinger i hvert fall som aldri før i Skoune.

Beste spor: «Det tog ingen tid alls att förlora dej igen», «Vilken tur att vädret finns», «Du kan aldrig göra ett odjur av mej», «Goda tider rullar in».