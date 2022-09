Kald skulder

Håp og resignasjon i skjønn forening.

Natalie Sandtorv fra Ålesund er utdannet jazzmusiker og har gitt ut sitt andre album under artistnavnet Neon Ion.

Stella Marie Brevik Journalist

Neon Ion: «Mood Cosmic» (Jazzland Recordings)

Du sitter i baksetet på en taxi. Tårene faller ned fra kinnene dine. Du har nettopp slått opp med kjærligheten. Du skal på byen. Danse. Ri det av deg. «Mood Cosmic» er det perfekte soundtracket til en slik kveld: Dramatisk, men dempet. Dansbart med hint av det dystre.

Natalie Sandtorv, ålesunderen bak artistnavnet Neon Ion, er ute med sitt tredje album (sitt andre under navnet Neon Ion). Et album spekket av kjærlighetslåter. Opp og nedturer beskrevet ved hjelp av en kjølig blanding elektropop, R & B og soul. Sandtorv har total kontroll på alt og produksjonen er feilfri. Alt sitter som det skal og høres vakkert ut. Beskrivelsene av kjærligheten er personlige og gjenkjennelige, noe som gjør de treffsikre for streaming, men det er få elementer som skiller «Mood Cosmic» fra massen av de andre flinke popstjernene som synger fint om kjærlighet. Høydepunktet er «Orbit Alt Version» med Arve Henriksen. Her får Sandtorv bevist hvorfor publikum skal vie akkurat henne oppmerksomhet.

Beste spor: «Cold War», «Orbit Alt Version»