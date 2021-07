Da japanere torturerte norske fanger

BOK: En til tider solid fortelling om livet i japansk fangenskap.

Trude Teige skriver om norske folk i japansk fangenskap.

Steinar Brandslet

Trude Teige. Morfar pustet med havet. Roman. 346 sider. Aschehoug.

Rundt 900 norske statsborgere satt i japansk fangenskap under krigen. 134 av dem døde. Ingen fikk noen erstatning før i 2001.

«Morfar pustet med havet» er Trude Teiges historie om et knippe av de norske fangene. Brødrene Konrad og Sverre er krigsseilere som ikke kunne reise hjem etter 9. april. Japanerne torpederer båten deres. Sykepleieren Sigrid liker én av brødrene svært godt. Alle havner i japansk fangenskap i 1943.

Vi følger livet i fangeleirer som kunne være vel så fæle som de i Europa. Nasjonen som i dag forbindes med Nintendo og Hello Kitty, hadde et fryktelig rykte etter forrige verdenskrig, i stor grad på grunn av behandlingen av fanger og sivilbefolkning i det etter hvert veldige riket de forsøkte å kontrollere.

Boka er løst knyttet sammen med «Mormor danset i regnet» fra 2015 og får dermed også med noen sider om Norges behandling av jentene som spleiset seg med tyskere. Men du trenger ikke å ha lest den forrige for å nyte denne. Forresten. «Nyte»? Ikke alltid.

Igjen skulle jeg ønske at jeg likte ei bok enda bedre. Min bestefars bror het nemlig også Konrad, og han var krigsseiler i seks år. To av båtene han var med på, ble torpedert like etter at han hadde mønstret av dem.

Døden var nær der på havet, og dramaet er nok Trude Teiges spesialitet. Hun skal være en finfin krimforfatter, og beskriver actionfylte scener effektivt. Teige har nok også lyttet godt når kilder har beskrevet grusomme forhold i fangeleirene, tross et par slurvefeil. Hun skal ha ros for å ta opp denne saken.

Men den hardbarka stilen fungerer ikke like greit når hun skal beskrive de mer vare sidene ved menneskene. Da blir det fort litt keitete, og ikke på den måten som noen av oss blir når vi må hanskes med nuss og kjærlighet og den slags pinligheter, men litt som om den delen av handlingen er klistret på fordi den, tja, er nødt til å være med.

I enkelte deler av boka beveger Teige seg helt på kanten av melodramaet. Mot slutten mister hun balansen og ramler utfor den kanten. Uff, da.