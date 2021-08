Grøsseraktig om bærumbosatt gravejournalist

BOK: Ujevnt om de rikes familieforviklinger og forbrytelser.

Steinar Sivertsen Litteraturkritiker

Publisert: For mindre enn 1 time siden

Nikolaj Frobenius: Svanesang. 284 sider. Gyldendal.

Prologen begynner in medias res, midt i en scene, og har et filmatisk preg: Klokka er 03.15. Gravejournalisten Jonathan Svane, skilt, med to barn og bosatt på Jar, våkner av et smell. Med korte, hektiske setninger piskes så leseren fram gjennom en traumatisk augustnatt 2019, mot to branner og en dyp tragedie. Det hele er medrivende og stramt formidlet, omtrent slik vi kan forvente det av psykothrillerforfatteren Nikolaj Frobenius (f. 1965, debut 1986) på sitt beste.

Men i de neste 26 kapitlene og i epilogen, hvor vi først hopper tilbake til juni 2019, for så å jumpe fram til november samme år, blir forviklingene for mange og spenningshistorien ofte for omstendelig der den pendler fra Bærum via Jotunheimen til Rio de Janeiro, hele tida tett og målbevisst knyttet til familien Svane og mennesker de har sviktet, er blitt såret av, har tråkket på, har løyet for, blir skremt og truet av.

Slik sett er denne psykologiske thrilleren en familieroman. Vi møter 70-årige Adrian Svane, en vital eier av et suksessfylt eiendomsfirma i Bærum som brått og på mystisk vis forsvinner i fjellheimen, hører om hans avdøde hustru Ane, blir kjent med eldstesønnen Bendik, datteren Ella og - ikke minst – Jonathan, den migreneplagete yngstesønnen som tildeles synsvinkelen i boka, og som graver seg fram til ny innsikt i sitt eget og de andre familiemedlemmenes liv. Her avdekkes mørke hemmeligheter og arr i sinnet som er blitt fortidd eller fortegnet, stadig minner han oss på at det er grunn til å frykte voldelige fiender som gjør familiehverdagen og framtida utrygg.

Jeg har ikke problem med at teksten ønsker å tegne et bilde av et Bærum der rikdommen florerer, heroin hvitvaskes, sjampanjen flommer, kriminaliteten truer. Men til slutt blir de dramatiske, skjebnetunge, grøsseraktige elementene så mange at teksten virker forsert og overlesset. Det er verre.

For her hører man bl.a. om tre mordbranner, drapet på Adrians partner og far, russisk produsert nervegift og selvskading med kniv, et overfall i en vinkjeller, trusselen fra en diger mann med gassmaske og brune, døde øyne, selvmord, utroskap, sjalusi og narkomani, manisk spionasje på en eks-fange og tidligere venn av Adrian, ubehagelige politiavhør, pekefingerstyrte fengsels-, lege- og psykologbesøk, påstander om uoppgjort gjeld, forsøk på utpressing, en vill, ukontrollert biljakt som fører til død og «lyden av metall som spjærer», intens hevnlyst, vilje til mord og -særlig- Jonathans graving i eget farskapsforhold.

Den åpne slutten, lagt til Rio, er nok overrumplende. Men spesielt vellykket er den ikke.