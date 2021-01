En usedvanlig sterk debut

Veien videre når livet har gått i grus.

To måneder forsinket er debutalbumet til Oskar Nordbø her.

Geir Flatøe Journalist

Oskar Nordbø: «The Flood» (Toothfairy)

Som så mange andre flotte album, handler debuten til Oskar Nordbø om å finne fotfestet igjen. I hans tilfelle ble hverdagen revet opp av et forhold som gikk til grunne og en manager som sluttet å ta kontakt.

Platen åpner varsomt vakkert med akustiske «Golden river», en sang som minner om hytteturen som Justin Vernon la ut på for 14 år siden. Dette er repetert av så mange at det fort virker statisk. Derfor er det forfriskende at 28-åringen allerede i neste sang bryter på tvers.

«Norwegian summer» er en herlig poplåt med alt som skal til. Tekstmessig forlater vi varmen fra «Golden river» og begir oss inn i kulden:

It was like Norwegian summers

Warm in May, then cold in June

And I never saw it coming

Cause we were dressed for sun

But it was winter soon

En smått genial måte å skildre oppbruddet på, like beskrivende som det er oppfinnsomt.

I stillferdig vakre «Please leave me» halter forholdet videre, og ønsket om en forandring melder seg.

«The brain station» er på nytt en lys og lett poplåt, men med en komplisert tekst om tennisspillere på tunga, en hjernestasjon som dirigerer signalene og et galleri i hjertet. Kanskje i overkant kreativt, men det er befriende at følelser skildres på en ny måte.

Han ender sangen mer jordnært: For you a breakup, but for me it was a breakdown, baby.

«Castles in the quicksand» peker mot Bibelens ord om å bygge sitt hus på fjell og ikke på sand. En fin sang som i utgangspunktet er lavmælt ettertenksom, men som øker i styrke etter en overgang Cat Stevens verdig.



Det er neppe tilfeldig at Nordbø velger et bibelsk bilde i siste sang på vinylutgavens a-side. Mens han forsøkte å komme seg på beina, hørte han om en kommunitet, et moderne fellesskap av munker, som skulle gjenåpnes i Oslo.

Han er sønn av Torolf Nordbø fra Finnøy, kjent som visesanger og Han Innante, men også som et markant medlem av Partiet de Kristne. Selv hadde Oskar erstattet barnetroen med yoga, meditasjon og buddhisme, men kanskje denne kommuniteten hadde et svar?

Albumets b-side er farget av dette. I «Amigo» forteller han om vennen som viser vei. Det skal ikke mye til for å skjønne at han mener Jesus. I «Teaching how to love» ber han om hjelp til å komme seg gjennom forvirring, hat og smerte, og kampen fortsetter i «Lord oh Lord».

Du kan godt kalle det kristenpop, men forbildene er navn som Phoebe Bridgers, Tallest Man On Earth og Bon Iver. Country, folk og indie fra øverste hylle.

Nordbø har en nydelig stemmebruk, og melodiene er flotte. «Teaching how to love» er en sang som amerikanske countrysangere vil elske, og «Lord oh Lord» minner om First Aid Kit.

Han har delt tittelkuttet i tre. I fine «The flood» er han i ferd med å finne fred, mens i «The flood II» er det Jesu ord på korset som repeteres: Eloi, eloi, lema sabachthani. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? «The flood III» er en instrumental, arrangert av David Wallumrød.

Stillbilde fra videoen til «The flood».

En video tatt opp på Utstein kloster utdyper denne trilogien. Stedet er valgt på grunn av albumets slektskap med Alfred Hauges roman «Mysterium» (1967), som er lagt dit.

Nordbø avslutter med «First snow falling». The ocean finally boiling right here underneath me kan være en referanse til Job, men det er en flott låt du ikke trenger å tolke for å sette pris på. Vokalen er førsteklasses.

Oskar Nordbø gjør det aller meste riktig på debuten. Den fortapte sønn har kanskje vendt hjem, men så avgjort på sitt eget vis.

Beste spor: «Norwegian summer», «Castles in the quicksand», «Teaching how to love», «Lord oh Lord», «The flood», «First snow falling».