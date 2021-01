Skrullete og nyskapende vri på Marvels superheltunivers

Den nye Marvel-serien på Disney+ er så merkelig at man nesten ikke kan unngå å bli fascinert.

«Wandavision» starter som en klassisk forviklings-komedie fra 50-tallet, i svart-hvitt.

Wandavision

Amerikansk tv-serie fra Marvel. Premiere på Disney+ 15. januar.

Noen av oss har for lengst gitt opp å holde styr på hvem som er hvem i det stadig ekspanderende Marvel-universet. Når de ulike figurene knyttes sammen på tvers av tidligere filmer og man i tillegg hopper litt fram og tilbake i tid, blir ikke forvirringen mindre. I den nye serien «Wandavision», som slippes på strømmetjenesten Disney+ denne uka, er løsrivelsen fra logikk og kronologi enda større - det kan i hvert fall virke sånn innledningsvis.

Marvel har virkelig omfavnet tv-serieformatet når de først skulle lage noe som skal rett inn i stuene, uten å gå via kino først. Og da snakker vi ikke om slik vi har blitt vant til at tv-serier er på 2000-tallet, men slik typiske sitcom-serier var i tiårene før dette. Det er et ganske modig valg, for sjansen er så avgjort til stede for at kjernepublikummet ikke vil ha referansene som trengs for å forstå parodi-elementene i en serie som spiller på et såpeserieformat som tiden gikk fra for flere tiår siden.

Man bør med andre ord vite hva man går til her, og helst ha en viss kjennskap til Marvel-figurene fra før. Hovedpersonene er nemlig to superhelter som lever et tilsynelatende vanlig forstadsliv, og skjuler kreftene sine for omverdenen. Men etter en stund begynner vi å stusse litt på en del ting. Det virker ikke som om de to har en kredibel dekkhistorie. Omstendigheten rundt at de havnet i dette miljøet er uklare. Og når er det egentlig alt foregår?

Svarene kommer i små drypp, og skaper tilstrekkelig med nysgjerrighet til at man får lyst til å se videre, hvis man da ikke lot seg skremme av den underlige formen og ga opp etter første episode. Og det kan være verd å gi serien en sjanse til å sette seg litt. Det lurer et mørke bak den striglede, sorgløse fasaden, og det er kanskje der de mest interessante elementene i dette underlige eksperimentet av en tv-serie kommer til syne.

Disney har bare gitt anmelderne tilgang til de tre første episodene. Dermed er det vanskelig å gjøre seg opp en endelig mening om en serie som tydeligvis har mer på lur enn det den først gir inntrykk av. Men den er verd å bruke noen timer på, ikke minst fordi den representerer noe forfriskende nytt, i hvert fall i Marvel-sammenheng. Om den buklander eller viser seg å være genial når vi kommer lenger utover i sesongen, gjenstår å se.