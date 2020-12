Smakebiter fra TV-året 2021

Mange hundre tv-serier er utsatt på grunn av koronaviruset. Men det er likevel mye å glede seg til, og her er noen av godbitene som kommer på tv i 2021.

«Mesternes mester» ble spilt inn i Arendal på grunn av korona-restriksjonene. Premiere 1. januar.

Leif Tore Lindø Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

«Vikings s. 6»

Den episke vikingsagaen går mot slutten, og HBO står for finalen. Etterkommerne av Ragnar slåss og styrer på hver sin front. I sesong seks skal vi blant annet se hvordan det går med Ubbes ønske om å seile vestover, dit ingen tidligere har seilet. Det blir også oppgjør både i England og hjemme i Skandinavia.

Hele sesongen blir tilgjengelig på HBO 30. desember.

«History of Swear Words»

Her har Netflix sluppet en av de aller merkeligste trailerne vi har sett. Nicolas Cage skal guide oss gjennom banningens historie, noe som i seg selv kan bli artig. Men hvis det skjer i en stil som ligner bare litt på reklamen, så kan det bli helt spinnvilt.

Premiere på Netflix 5. januar.

«Maxitaxi Driver»

I «Maxitaxi Driver» møter vi en mann som ifølge seriebeskrivelsen «aldri kom seg ut av mors skygge og inn i et eget liv». Steinar Sagen spiller Jan Egil – en 43 år gammel taxisjåfør som bor i sokkelleilighet hjemme i morens hus.

Den mørke dramaserien tar for seg Jan Egils drøm om å treffe den rette – noe han gjør. I en kollisjon med bilen. Med komiske undertoner, følger vi Sagens karakter i en historie om sjalusi og løgner.

Premiere på NRK i februar.

«Sofa»

TV-programmet «Sofa» var en suksess på NRK da det ble sendt fra 2014 til 2017. Nå har TV 2 arvet konseptet, med helt nye deltakere. Gjennom ti episoder skal vi være «flue på veggen» hjemme hos kjente fjes når de fra sofaen skal dele sine TV-opplevelser. Se på folk som ser på tv, altså, med blant andre Eli og Carl I. Hagen, Lothepus, Lisa Tønne og Sigrid Bonde Tusvik, Jenny Jensen og Vendela Kirsebom og Petter Pilgaard.

Premiere 21. januar på TV 2.

«Cobra Kai»

I januar får du en ny sesong av Netflix’ «Cobra Kai» – en slags fortsettelse av «Karate Kid»-universet i serieform.

«Cobra Kai» tar for seg de samme karakterene fra filmene. Johnny Lawrence, Daniel LaRusso og John Kreese har en slags mentortjeneste for en ny generasjon med karate kids. I den tredje sesongen står en ny sensei på toppen av Cobra Kai-dojoen, og skaper en konflikt mellom tre parter. Det viser seg at begravde stridsøkser aldri forblir nedgravd i «Cobra Kai»-universet. Det kan bli underholdende, selv om kritikerne ikke er helt samstemte om denne serien.

Tredje sesong starter på Netflix 1. januar.

«Tribes of Europa»

Tysk Netflix-serie som trør opp kjente stier. Tre søsken drar i 2074 ut på oppdrag i et Europa som er ødelagt av en katastrofe. De er på jakt etter en mystisk kube. Kontinentet er dystopisk, ødelagt og styres av små mikrostater som ikke er utprega gjestmilde.

«Etter katastrofen» har vært tema for en rekke serier, senest «Raised by Wolves» og «The Stand» på HBO. Denne ser ut som en miks av middelalderklaner, postapokalypse og alienmysterium.

Premiere på Netflix 19. februar.

«A Handmaid’s Tale» kommer med sesong 4 i 2021. Foto: George Kraychyk

«The Handmaid’s Tale»

Etter en koronapause kommer Elisabeth Moss og June tilbake på skjermene våre med en fersk dose «The Handmaid’s Tale» i år, og alle som husker slutten på sist sesong, vet at her skjer det ting

I traileren over ser vi at diktaturregimet Gilead ikke står like støtt som tidligere. June fikk ut et helt fly med kvinner og barn, og hun har åpenbart ikke tenkt å gi seg med det. «This war is not going to win it self», sier hun, og det tror vi henne på. I forkant av den fjerde sesongen ble det også annonsert at det også kommer en femte runde med serien, så her er det mer å se fram til.

Premiere på HBO i mars.

HBO byr på en ny sesong med «Succession», løst basert på Murdoch-familien.

«Succession, s. 3»

Denne serien om den steinrike og ytterst dysfunksjonelle familien er noe av det aller beste som er laget de siste årene. Roy-familien eier og styrer et stort medieselskap der den aldrende patriarken Logan motvillig må finne en arvtager.

Hans fire barn kjemper en slags alle-mot-alle-kamp om å overta: Eldstemann og smågale Connor, maktsyke og plagede Kendall, det svarte fåret Roman og den politisk ambisiøse Siobhan. Ingen av dem tar noen fanger i kampen om kontroll, men de er likevel amatører i maktspill sammenlignet med sin far, som heller ikke er nådig overfor sine egne.

Premiere på HBO i vår.

«Nancy Drew»

En av fjorårets mest populære ungdomsserier i USA, men ikke like stor hit i Norge. Produsentene av «Gossip Girl» har laget en modernisert versjon av de klassiske «Nancy Drew»/«Frøken Detektiv»-bøkene, tilført tidsriktig mørke. Time Magazine var blant dem som utpekte «Nancy Drew» som en av årets beste nykommere på TV.

Første sesong av serien kan sees på C More.

«Parasite»-serien

Bong Joon Hos «Parasite»-film skapte historie og store overskrifter da den ble den første ikke-engelske vinneren av Oscar-prisen for beste film under fjorårets utdeling. HBO annonserte at de skulle lage en serie basert på den koreanske kassasuksessen. Filmen er en mørk komedie om en fattig familie som sakte, men sikkert infiltrerer en rikmannsfamilie, og byr på sylskarpe kommentarer om klasseskille og urettferdighet.

Joon Ho skal selv regissere serien, og har tidligere uttalt at han har lyst til å fortelle mer om bakgrunnen til de forskjellige karakterene fra filmen. Når den dukker opp er ennå ikke klart.

«Clarice»

CBS har laget en dramaserie basert på Clarice Sterling fra «Silence of the Lambs» («Nattsvermeren»). Serien er en oppfølger til den klassiske filmen, og følger Clarice etter møtet med kannibalen Hannibal Lecter. Hun er tilbake i Washington, og prøver å gå tilbake til en normal jobbhverdag.

Serien har premiere i USA i februar, men det er usikkert når den blir å se på norske skjermer.

«Big Sky»

Med massive kassasuksesser som «Big Little Lies» og «The Undoing» under beltet, har David E. Kelly blitt et navn som alene garanterer kvalitetsunderholdning.

Kelleys siste prosjekt, thrilleren «Big Sky», kommer på nyåret og tar for seg kamp mot klokken i Montana, USA hvor to jenter har blitt kidnappet av en trailersjåfør. Politietterforskerne finner kjapt ut at dette ikke er første gang mannen har utført en kidnapping, og det er bare et spørsmål om tid før sjåføren finner sitt neste offer.

Serien har allerede hatt amerikansk premiere. Det er foreløpig ikke kjent hvor og når vi vil få se den på norske skjermer, men den kommer garantert.

«Mesternes mester»

Reality-kongen «Mesternes mester» har som vanlig premiere 1. nyttårsdag. For første gang i historien har innspillingen av «Mesternes mester» foregått på norsk jord. Årets deltakerliste består av flere rogalendinger: Linda Medalen, som er verdensmester i fotball, er født i Sandnes og spilte både for Brodd, Viking og Klepp i tillegg til Asker og japanske Nikko. Anne Margrethe Hausken fra Haugesund er verdensmester i orientering. 23 år gamle Genette Våge fra Stavanger er norgesmester i motocross og tidenes yngste deltaker i «Mesternes mester». I tillegg deltar Aksel Lund Svindal, Cecilie Leganger, Johann Olav Koss, Øystein «Pølsa» Pettersen, Håvard Tvedten, Magnus Midtbø og Synnøve Solemdal.

Sesongpremiere på NRK 1. januar.

«Vår tid er nå» kommer med en spesialsesong fra sommeren 1951.

«Vår tid er nå – sommeren 51»

Den populære, svenske serien «Vår tid er nå» kommer med en spesial-sesong. Sesongen utspiller seg mellom første og andre sesong, idet familien Löwander skal drive sommerrestaurant i skjærgården. Når Calle kommer dit for å jobbe blusser gamle følelser opp igjen.

Premiere på NRK 3. januar.

NRK kommer med mer finansunderholdning med kvartetten i «Exit». Nå kommer også kvinnene for fullt. Foto: Ingeborg Klyve

«Exit, sesong 2»

I andre sesong av «Exit» får vi igjen bli med inn i deler av norsk finansmiljø i serien der vi møter mennesker som tilsynelatende har alt og er vellykkede. Bak den perfekte fasaden er de likevel både destruktive, samvittighetsløse og fortvilte.

I forrige sesong førte flere av finansmennene sine partnere bak lyset, mens konene på sin side velger å leve med skylapper. Nå blir vi enda bedre kjent med Hermine og Celine og de andre kvinnene i miljøet.

Premiere på NRK i februar/mars.

«Furia»

Den politiske thrilleren «Furia»» kommer i løpet av 2021. Dette er Emmy-vinner Gjermund Stenberg Eriksens neste store serie etter «Mammon»,«Aber Bergen» og «Livstid». «Furia» handler om framveksten av høyreekstreme krefter i Norge og Europa, blant annet via sosiale medier. Ine Marie Wilmann, Pål Sverre Hagen, Trond Espen Seim, Henrik Mestad og Preben Hodneland på rollelisten. Serien på åtte episoder har blitt noe forsinket på grunn av koronapandemien, i likhet med de fleste TV- og filminnspillinger dette året.

Kommer i løpet av 2021 på Viaplay.

Blodtørst?

Harald Zwart er i gang med innspillingen av sin neste TV-serie på Skarnes i Sør-Odal. Serien skal bli « ... et thrillerdrama med snev av morbid, mørk humor». Dramaet følger en ung kvinne. Live Hellangen, som våkner opp på patologens bord etter at hun først var erklært død. Hun våkner også opp med en ny trang til blod, og må forsøke å beherske sin nye mørke hang til menneskeblod. Problemet er at Skarnes er et forholdsvis lite sted, og at det ikke dør nok mennesker her til å mette blodtrangen hennes. Det hjelper heller ikke at familien hennes driver stedets begravelsesbyrå.

Serien på seks episoder er det nyeste norske TV-prosjektet fra Netflix, og skal ha premiere i 2021.

«House of the Dragon»

HBO har en ti episoders forløper til «Game of Thrones» på gang, uten å vøre spesifikke på når den kommer. «House of the Dragon» lages av George R.R. Martin og Ryan Condal. Handlingen foregår 300 år før «Game of Thrones» begynner og forteller historien til House Targaryen.

Når kommer den? Ingen vet.