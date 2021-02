Blant de beste

Like vakkert og stilig som det er sårt og blottleggende.

Aaron Lee Tasjan Foto: Curtis Wayne Millard

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Nå nettopp

Aaron Lee Tasjan: «Tasjan! Tasjan! Tasjan!» (New West/Border)

Soloalbum nummer fire fra Aaron Lee Tasjan bør gjøre ham til et navn vi husker, noe han selv understreker i tittelen.

34-åringen fra Ohio har hatt en omflakkende tilværelse via Delaware, California og New York fram til Nashville i Tennessee. Musikalsk har han gått fra glamrock og indie-folk til det han kaller interstellar pop. Og ja, stjernestøvet drysser over de 11 kuttene.

Han gjemte han seg bort og spilte inn sangene i skjul fra plateselskapet, og låtene er dedikert til dem som har følt seg annerledes og utenfor. Han åpner med nydelige «Sunday women» og fortsetter med elegante «Computer of love», en reise tilbake til 80-tallsrocken. Der holder han seg i røffere «Up all night».

«Feminine walk» forteller hans historie og om forelskelse i gutter og jenter. Han er en førsteklasses gitarist, men velger pianoet i «Dada bois» der Beach Boys-harmoniene pakkes inn i glam og Queen-synther anno «Flash Gordon».

Herlig.

Beste spor: «Sunday women», «Computer of love», «Up all night», «Dada bois».