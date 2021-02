MGP: Norges eldste boyband og samiske utfordrere melder seg til fjerde delfinale

Ingen mandag morra blues da NRK presenterte fire nye delfinalister til årets Melodi Grand Prix. Fleipen satt løst ikke minst da Norges eldste boyband dukket opp.

Landeveiens om ikke riddere, så iallfall helter på lørdagskveldene før koronaen: Boybandet som utgjøres av Dag Ingebrigtsen, Rune Rudberg, Lars-Erik Blokkhus og Stian Staysman Thorbjørnsen. De skal måle seg i fjerde delfinale. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

For «alle» vil være med i MGP-sirkuset i 2021, inklusive en kvartett med svært så spillekåte spellemenn – velkjente fra hvert sitt hold:

Landeveiens Helter, som er selveste Rune Rudberg, Dag Ingebrigtsen – tidlig ute i «boybandet» The Kids på 1970-tallet, Lars-Erik Blokkhus fra Plumbo og Stian «Staysman» Thorbjørnsen. NRK hevder de har spilt mer enn 8.000 konserter sammenlagt, før de i fjor slo sine pjalter – samt festkompetanse og hits – sammen.

Rune Rudberg har vært med i Melodi Grand Prix seks ganger før. I motsetning er Dag Ingebrigtsen muligens den eldste debutanten, og viser seg å være fan av konkurransen.

– Blir det ikke oss, kan jeg sitte hjemme og tenke at «jeg har vært med i dette fantastiske sirkuset», gliste Ingebrigtsen.

Joikeelementer

Og når Mikkel Gaup melder seg, blir ikke Keiino alene om å holde joikens fane høyt i MGP: Han har slått seg sammen med Marianne Pentha, en av Norges dyktigste korister – og som faktisk koret for Keiino i Eurovision i 2019. Hun har også trådt foran på scenen i de senere årene.

Ikke bare er hun og Gaup fjernt i slekt og har kjent hverandre hele livet: Begge var også å høre i den samiskspråklige versjonen av «Frost 2», der Pentha lånte stemme til selveste Elsa.

– Man må joike litt for å komme i gang, sier Gaup, som albumdebuterte i 2018. Han kaller Marianne Pentha for «en av de aller beste», og mener det er en liten seier bare å være med i Melodi Grand Prix. Det er han som har skrevet låten de stiller med.

– Jeg var litt spent, sier hun, for hun har fått tilsendt låter før – og følte det var riktig da Mikkel Gaup meldte seg med en låt med joikeelementer.

– Ikke så mye dansing, røper den nye duoen om lørdagens sceneshow.

– Å få være her er kjempestort for oss begge. Men vi vil gjerne komme oss til finale, røper Pentha.

To ukjente kort

Men tidligere delfinaler har vist at også relativt ukjente navn kan synge godt fra seg i konkurransen om seernes stemmer – og kommende lørdag trår Royane Harkati (28) og Kim Rune Hagen (30) til som de to siste delfinalistene.

Kiim, som sistnevnte kaller seg som MGP-artist, spilte 134 konserter i 2019. Nå har han gjenfunnet gleden med å skrive låter.

– Når du er vant med å farte rundt hele tiden og møte kolleger, og er hjemme i huset og støper støttemurer og driver i hagen. Du får ikke noe feedback fra blomstene, det er litt dødt, sier Kim Rune Hagen som nå har tatt seg jobb på lageret til Bohus. Og der synger han ikke. Nå gleder han seg til å gjøre egne MGP-erfaringer.

– Jeg har masse venner og kolleger som har vært med og sier det er en opplevelse. Jeg er veldig stolt av sceneshowet jeg skal ha, lokker han.

To år etter at influenseren Royane bestemte seg for å være artist, er hun klar for sangkonkurransen.

– Jeg liker å overraske og jeg liker konsepter, så jeg gleder meg til å dele det jeg har grublet på den siste tiden, sier Royane, som tenker konsept når hun skriver låter og er «veldig visuell».

– Kaos, gøy og mystisk, er stikkordene hennes – «akkurat som tidene vi er i nå», het det fra henne.

Landeveiens Helter trår til med «Alt det der»

Utgjøres av Rune Rudberg, Dag Ingebrigtsen, Lars Erik Blokkhus og Stian Staysman Thorbjørnsen.

Opptrer med en låt skrevet av Lars-Erik Blokkhus, Petter Bjørklund Kristiansen og Thor-Erik Claussen.

Kim Rune Hagen – som bruker artistnavnet KIIM – trår til med en egenkomponert låt, som han har skrevet om sine følelser og opplevelser. Den heter «My Lonely Voice». Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

KIIM er klar med «My Lonely Voice»

Artistnavnet til telemarkingen Kim Rune Hagen er KIIM. Som artist slo han gjennom med tredjeplass i «Idol» i 2007, han spilte i bandet Spinning Foundation – og var eiendomsmegler, før han vendte tilbake til musikken. Siden har han vært å se med The Norwegian Soulband og Hans Orkester, så vel som i programmer som «The Voice» i 2015, «Beat for beat» og «Allsang på grensen».

Låten har han skrevet sammen med Espen Andreas Fjeld, Vebjørn Jernberg og Niklas Rosströ.

Fjerde delfinales mest ukjente får sies å være Royane, som egentlig heter Royane Harkati og er kjent fra TikTok og Instagram. NRK beskriver henne som «en usignert, selvstendig artist som tar ansvar for de fleste av leddene i produksjonen selv, sammen med sitt eget kreative team bestående av manager, produsent og videograf». Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Royane stiller med sin egen låt «Circus»

Royane Harkati – som har røtter både fra Spania og Marokko – har skrevet tekst og melodi til låten hun stiller med, som er produsert av Junior Paris og mikset av Simen Handeland.

Aktiv på Instagram og TikTok har Royane gitt ut flere singler siden debuten med «Antidote for Love» i 2019. Hennes siste slipp var «Takashi Aruto» i slutten av januar – men fortsatt er hun usignert.

Mikkel Gaup og Marianne Pentha trår til sammen for første gang i Melodi Grand Prix – slik de også begge var å høre på stemmesiden i «Jiknon 2», som altså er den samiskspråklige utgaven av «Frost 2». Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Marianne Pentha & Mikkel Gaup: «Pages»

Marianne Pentha er østerdøl, Mikkel Gaup kommer fra Alta – og begynte duosamarbeidet allerede i 2017. Det loves joik, som Gaup står for – slik han også var å høre for første gang offentlig i «Veiviseren» tilbake i 1987.

Han slapp debutalbumet «Run Wolf» i 2018, mens Pentha har to album bak seg med bandet Ánnásuolo og var å høre i samisk-norsk duett med Herborg Kråkevik på fjorårets «Juleroser»-album.

«Pages» har de skrevet sammen med Vanessa Lifti og Robin Lynch.