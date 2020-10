Flott gjensyn

Sløtface beviser at låtene deres er mer enn «bare» pønk.

Sløtface består av vokalist og låtskriver Haley Shea, gitarist Tor-Arne Vikingstad og bassist Lasse Lokøy. Foto: Marthe Thu

Stella Marie Brevik Journalist

Sløtface: «The slumber tapes» (Propeller)

Sløtface fikk plutselig mye ekstra tid da pandemien kom og Europa-turneen ble skrotet. Denne tiden er blitt til «The slumber tapes»: Et nedstrippet utvalg fra bandets diskografi, samt nye «Doctor» og en cover av «Murder on the dancefloor» – opprinnelig fremført av Sophie Ellis-Bextor.

Bandet har kunnet velge og vrake i det beste fra tidligere utgivelser, og utvalget er det ingenting å si på. Å høre Haley Shea og tekstene hennes med melankolsk og drømmende indiepop som bakteppe, er rett og slett vakkert.

Det høres heller aldri unaturlig ut. Nye «Doctor» er et eksempel på hvordan bandet omfavner det nye lydbildet og samtidig beholder den kritiske pønk-holdningen.

Jeg skulle bare ønske at bandet hadde dratt de nye versjonene enda lenger vekk fra sin orginaltilstand, når de først skal gi nytt liv til utgitte låter. Det samme gjelder for Ellis-Bextors hit. Kontrastene blir tidvis mindre enn hva man kanskje forventer av en slik utgivelse.

Beste spor: «Take me dancing», «Laughing at funerals».