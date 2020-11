Ikke som andre

Pete Johansen gjør det på sitt eget, eksperimentelle vis.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

The Scarr er i dag et soloprosjekt for Pete Johansen. Foto: Pål Christensen

Geir Flatøe Journalist

The Scarr: «Future noize» (VEC)

The Scarr er nå et soloprosjekt, samtidig som Pete Johansen gir ut plater under eget navn. Men han lovet en Scarr-trilogi da debuten «Animalenemy» kom i 2001, og «Bastard music» fulgte i 2014. Etter 19 år innfris nå løftet, og Kjell Haavard Høie stepper inn som produsent, gitarist, bassist og trommis. Resten tar Pete seg av selv. Scarr-formatet tillater også en helt annen form for eksperimentering enn i band han vært i før, fra Bernad Jenkins til Tramps. Han åpner imidlertid med den vakre pianomelodien «Szandor», som en elegi for tiden vi er inne i. Den stemningen forlates raskt på utblåsningen «Evil fucking bitch». Resten får meg til å tenke på folk som Zappa, Beefheart og Waits. Johansen er samtidig seg selv. Bare hør avslutningen «Dead people». Her tas ingen fanger, som salige Lou Reed sa. I’m not one of you, I’ve never been, synger Pete Johansen på «Not one you». Han er en sjelden plante i den lokale floraen, og han har lagd en plate som bør høres, vanskelig eller ei.

Beste spor: «Szandor», «Doctor».