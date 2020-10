Hint av Kaizers

Nok en tidligere rockehelt gir ut en vise-aktig plate på dialekt.

Geir Zahl var med på å starte Kaizers Orchestra. «Ny start» er hans tredje soloalbum og hans første på norsk. Foto: Mathias Christensen

Geir Zahl: «Ny start» (Jansen)

Geir Zahl, Kaizers Orchestra’s tidligere gitarist (og tidvis vokalist og låtskriver), har laget et tredelt album med viser fra et liv levd. Her er det klare hint av Kaizers, små snev av elektronika og søramerikansk inspirasjon – dog, fortellerstemmen og det akustiske står sterkest. Produsent er Odin Staveland, kjent fra Vamp - og det høres.

«Ny start» var aldri planlagt, men er et resultat av prøving og feiling i et hjemmestudio i København. Innspillingene har skjedd både i hjemmet og i studio. Tekst og lydbilde oppfattes som lekent og fritt. Eklektisk er altså et stikkord, men en forkynnende Zahl er en rød tråd: Låtene består av refleksjoner, monologer og livsleksjoner.

Zahl er ikke vokalist i samme rang som for eksempel tidligere bandkollega Janove Ottesen, men hans fryktløse eksperimentering imponerer. Han fremstår som oppriktig med naive tekster og mestrer sjangerbyttene, men svinger best når både melodi og utførelse ligger nært opp mot Kaizers’ kjente lyd.

Beste spor: «For seint å angra», «Ny start».