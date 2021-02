En familiær affære

Det er et liv som får utspille seg på Hilma Nikolaisens tredje album, denne gangen uten hintet av det psykedeliske.

Hilma Nikolaisen er fra Moi, men bosatt i Oslo. Foto: Julia Naglestad

Stella Marie Brevik Journalist

Publisert:

Hilma Nikolaisen: «Heritage» (Fysisk format)

En av Norges råeste musikere, kjent for sin røffe og Velvet Underground-inspirerte spillestil, er nå blitt rundere i kantene.

Resultatet er en lett og varm plate som gir oss et innblikk i et liv og refleksjoner rundt det.

Hilma Nikolaisen har tidligere vært bassist i blant annet Serena Maneesh og for Anne Grete Preus. De siste årene er det dog solokarrieren hennes som har fått mest oppmerksomhet.

Debutalbumet hennes, «Puzzler», ble nominert til Spellemann. Oppfølgeren «Mjusic» fikk ros av nesten samtlige kritikere. Nikolaisens støyete, lekne og litt seige indierock har falt i smak.

Dog, på tredjealbumet tar hun en brå vending. Støyen og arven etter psykedeliske helter er nesten borte. Det meste er annerledes på «Heritage»: Lydbildet er nedstrippet, på grensen til akustisk. Det samme gjelder lynnet; stemmen hennes virker ikke like mørk lenger. Den er nærmere og klarere nå.

Men det er ennå Hilma Nikolaisen som styrer skuta. Derfor har «Heritage» fortsatt attitude og personlighet, selv uten vreng, støy og musikalske avstikkere. Det som er igjen er gitaren, minner og en låtskriver som har mestret kunsten å skrive enkelt, men godt.

«Heritage» handler om bånd. Om familie, klanen, kjærlighet og livets gang. Nostalgien og kjærligheten kommer ikke bare frem i tekstene, men også gjennom et varmt og organisk lydbilde.

Låtene har en letthet over seg som får skuldrene til å senke seg, samtidig som du tar deg selv i å savne barndomshjemmet og bekymringsløse stunder ved svaberget.

Dette er albumets råde tråd. Båndet til noe.

Here's to the remains

Old days – New

Same blood running through our veins

Yes – We're connected

Fra låten «Seven».

«Seven» tar for seg søskenflokken Nikolaisen er en del av. Hun er øster til Ivar (The good the bad the Zugly, Kvelertak), Emil (Serena Maneesh) og Elvira Nikolaisen. Det er en låt som blant annet tar lytteren med på campingturer og kirkelige aktiviteter på Moi.

«You Pt. II» gir lytteren en fortsettelse på en kjærlighetserklæring som starter med «You» på «Mjusic»-albumet.

På andre låter ser Nikolaisen seg både frem og tilbake. Hun reflektere på hvor hun passer inn i arverekken. Hva livet har å by på videre. Hvem som har vært før henne.

På siste låt kommer hun med en slags konklusjon, der vi samtidig får høre litt på vrengte gitarer og musikalske oppdagelsesferder igjen.

Bring it on!

Bring it all on

All the highs and lows

All on it's way

All the woe

All the misery

All the moaning

All in all in

Fra «All In (Into the outset)».

En låt som oser av livsglede. En perfekt avslutning på nok et gjennomført album fra Nikolaisen.

I tider der album ofte er singelsamlinger er det deilig å høre et album som er forsøkt vevd sammen fra start til slutt. Dette har Nikolaisen gjort. Annerledes enn tidligere, men like fullt personlig og særegent.

Platen er skrevet, instrumentert, arrangert, og produsert av Hilma Nikolaisen, og mikset av blant andre Mattias Glavå (Dungen, Håkan Hellström), John McEntire (Tortoise, The Sea and Cake), Emil Nikolaisen, Jay Andrews og Matias Tellez. Den vil ikke være tilgjengelig på streamingtjenester i første omgang.

Beste spor: «New kids», «All In (Into the outset)».

Fakta Hilma Nikolaisen Bakgrunn: Født 1. juli 1982 på Moi. Utgivelser: «Puzzler» (2016) og «Mjusic» (2018). Les mer