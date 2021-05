Fredag synger Sondre fra Sandnes for The Voice-framtiden

Sondre Høiby Bjelland er i topp åtte i TV2s store talentkonkurranse The Voice. Fredag handler alt om å ikke ryke ut.

Foto: Robert Holand

Sonja Loraine Mborja Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Sondre Bjelland er klar for utslagsrunder i The Voice fredag. Foto: Robert Holand

Sondre Bjelland er blant de åtte deltakerne som fortsatt henger med i talentkonkurransen The Voice. Fredag kveld skal han synge «Human» av The Killers og håpe at han ikke er blant de to talentene som blir sendt hjem når seerne har avgitt sine stemmer.

– Å være blant topp åtte er helt uvirkelig. Dette har gått så sykt fort, og jeg er kjempestolt og glad for å ha kommet så langt.

– Hva tror du vinnersjansen din er nå?

– Vinnersjanser er alltid vanskelig å spå. Mange faktorer spiller inn. Men jeg er veldig motivert og jobber så hardt som jeg kan for å komme så langt som mulig. Så jeg har troen, men det er aldri lett å spå, som sagt.

– Hvordan har opplevelsen vært hittil?

– Til nå har dette vært en utrolig positiv opplevelse. Både på og bak scenen. Alle opptredenene er gode minner, og alle jeg har blitt kjent med er utrolig kjekke folk. Det er jo alltid nerver og følelser knyttet til alt, men det tar ikke noe bort ifra at jeg elsker musikk og det å stå på scenen. Så alt i alt har det vært et lyspunkt i en ellers coronapreget hverdag.

Før fredagens direktesending, der seerne har all makt over hvem som får bli med videre og hvem som sendes hjem fra konkurransen, sier han følgende:

– Jeg gleder meg masse til å stå på scenen igjen. Det er en utrolig følelse, og jeg håper at jeg kan bli i konkurransen så lenge som mulig. Ellers er jeg utrolig takknemlig for alle som har stemt, sendt melding og delt.

Forrige uke sang Bjelland seg videre med «Crying in the Rain», som er skrevet av Howard Greenfield og Carole King, havnet på sjetteplass på amerikanske hitlister i 1962 - med The Everly Brothers. Senere hadde også A-ha en stor hit med sangen.

Sondre Bjelland ble for øvrig lagt merke til også før The Voice-deltakelsen. Byas har tidligere skrevet om at han og Arild Aas i elektronikaduoen Sumix nådde halvannen million avspillinger på Spotify.