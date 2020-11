Dette bør du vite om deg selv

BOK: Hustvedt fortsetter sin undersøkelse av hva det vil si å være et menneske i verden.

Siri Hustvedt er aktuell med essaysamlingen «Hva er vi?» Foto: Aschehoug/TINE POPPEE

Sigmund Jensen Forfatter og litteraturkritiker

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Siri Hustvedt: Hva er vi? Foredrag om menneskets vilkår. Essays. Oversatt av Knut Johansen. 278 sider. Aschehoug.

Kjenn deg selv, sto det innskrevet i Apollontempelet i Delfi, et utsagn som gjerne tilskrives Solon eller Thales fra Milet.

Vi befinner oss mellom barken og veden. Bjørneboe, som vi i år markerer 100-årsdagen til, nevnte i et intervju hvor skremmende det er å tenke på at vi lever «på en tynn skorpe av grønske» med glødende lava under føttene og et uendelig isøde over oss. På samme måte som man kan bli smått tullerusk av å studere nattehimmelen, kan man saktens bli halvgal av å dykke ned i kroppens mikrokosmos også.

Da er det betryggende at Siri Hustvedt (1955) så kunnskapsrikt og velskrevet, og ved å forene innsikter fra en hel rekke fagområder, innsirkler de store spørsmål fra stadig nye posisjoner. Hustvedt har doktorgraden i litteraturvitenskap og er høyt respektert for sine kunnskaper innen litteratur, filosofi, psykologi, nevrologi, kunst og feminisme, som trekkes inn i forsøket på å besvare spørsmålet: «Hva er vi?»

Boken, som er tredje del i den norske utgivelsen av den kritikerroste essaysamlingen «Kvinne ser på menn som ser på kvinner» (2016), består av ni essays, hvorav åtte er foredrag forfatteren har holdt i akademiske sammenhenger. Tematikken spenner fra humaniora og vitenskapsteori til alternative sannheter og taksonomier, fra konversjon og hysteri til selvmord og selvbevissthet. Hustvedt skriver bl.a. om Kierkegaards pseudonymer, fiksjonens sannhet og Pessoa, om synestesi og transitivisme, om myk og hard kunnskap, og om med hvilken letthet man ikke bare forstår, men også føler det man leser. Descartes tok feil, er en av hypotesene. Det er ikke: «Jeg tenker, altså er jeg» som gjelder, men: «Jeg er fordi du er».

Noe av dette er jo nokså drøvtygd og forfatteren unnser seg heller ikke for enkelte platityder og klisjeer av typen «Leseren gir romanen liv» og «Ingen blir menneske i isolasjon» o.a., men dette er flisespikkeri i en bok der Hustvedt, nær sagt som vanlig, demonstrerer overblikk og ualminnelige kunnskaper, avansert tenkning og sofistikert prosa, som på en merkelig måte også oppleves lettlest.

Den som har lyst til å bli bedre kjent med seg selv i høstmørket og samtidig friske opp kunnskapene fra ex.phil. og litteraturhistorien, har noen lærerike timer å se fram til.