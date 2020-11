Dårlig glid på fjellet

Nok en nedtur i den norske tv-humorfloraen.

Tv-serien «Fjols til fjells» kommer i kjølvannet av filmen, og den mangler i likhet med filmen en god del.

«Fjols til fjells», premiere fredag 27. november (første episode vises på TVNorge 30. november), med Herbert Nordrum, Anette Hoff, Bjørn Myrene, Helen Vikstvedt, Robert Skjærstad.

Serien «Fjols til fjells» bygger videre på filmen med samme navn, inspirert av den norske klassikeren. Serien kretser rundt hotellarving Poppe og alle dem han deler fjellet med. Her er mye snø, men på alle måter veldig dårlig glid.

På høyfjellet må alle slåss mot alle. Grunneiere, hotelleiere, investorer, overivrige brøytemannskaper og vanlige hytteeiere prøver å kose seg og komme seg opp og fram. Det blir rot, forviklinger og hurlumhei. Tenk «Neste sommer» med snø og marakkels. Alt som kan bli vanskelig, blir vanskelig. Noen av fjellfolket er parodier, noen tenderer til å være ekte mennesker. Kjent oppskrift, og absolutt noe en kan skvise mye moro ut av.

Det skjer ikke.

Gamle vitser

Hotellentusiast Poppe, renholder Pia og kokken Morten fra filmen er med, men de fleste andre er nye folk. Her er også en svenske, hyret for å ta det norske hyttelivet på kornet. Det gjør han for så vidt, svensken, men heller ikke han er morsom. Det er en liten ulempe i en humorserie. En helt unødvendig fortellerstemme gjør forresten vondt verre.

I likhet med filmen, og andre norske humorserier som «Farfar» og «Familien Lykke», er «Fjols til fjells» full av gode folk og et oppsett som kunne blitt morsomt. Men noe går galt også her. Norsk tv-serie-humor virker å være inne i en skikkelig dump av forutsigbarhet, flat og kjedelig dialog, selvfølgeligheter, gamle vitser og en egen evne til å lande på kulen.

Den som kommer best ut av dette er Nader Khademi som gjør maks ut av sin rolle som buffé-motstands-kokk i konstant motvind. Han forsvinner plutselig. Et par andre strekker sine prestasjoner så langt manuset rekker, men sånn på jabnå: Det strekker ikke til.

Klassiske konflikter

Konflikten om familiehytta er klassisk, men forutsigbar som en hyttebok. Paret som overtar «skilsmissehytta», mon tro hvordan det skal gå med dem? Mhm, akkurat, det er sånn det går.

I serien er det utbyggingen av det koselige hyttefeltet som er driveren, sammen med krasjene mellom forventninger og realitetene. Der ligger det mye humor begravd, og «Fjols til fjells» har både spadene og peiling mot det løgna. Men de klarer ikke spa det opp. Serien ser fin ut, den er gemyttlig og hyggelig, men den er verken vill nok, klam nok eller fiffig nok i dialogene og historiene til at man ler av den. Noen små øyeblikk finnes, men ikke på langt nær nok.

Anmeldelsen er basert på de første fire episodene.