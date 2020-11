Eksistensiell krim om uheldig bussjåfør

KRIM: Solid, men lite fornyelse i ny Barbarotti-krim

Håkan Nesser er aktuell med krimromanen «Den sørgmodige bussjåføren fra Alster». Foto: Gyldendal norsk forlag

Marit Egaas Stavanger

Håkan Nesser: Den sørgmodige bussjåføren fra Alster. Krim. 367 sider. Gyldendal. Oversatt av Elisabeth Bjørnson.

Håkan Nessers serie om den italienskættede politimannen Gunnar Barbarotti i Kymlinge er noe av det beste som er kommet av nordisk krim etter år 2000. Første bok «Menneske uten hund» kom i 2006 og det er blitt seks bøker til nå. I den forrige, «De venstrehendtes forening», som kom i 2018, brakte forfatteren Barbarotti sammen med Van Veeteren, sin andre store krimhelt.

Barbarotti er en grublende tviler i stadig diskusjon med sin Gud. Han er forstår kvinner bedre enn menn og ser det som ingen andre ser. Etter at hans elskede Marianne er død av kreft, begynner han å nærme seg kollega Eva Backman. Men de holder forholdet hemmelig, selv om alle skjønner det.

Handlingen i denne boka spenner over en periode på åtte år. Det begynner med en tragisk ulykke i 2010, der den uheldige bussjåføren Albin Runge kjører av veien på glatt føre og sytten skoleelever og en voksen omkommer. Runge blir frikjent på alle punkt i den etterfølgende granskningen, men han er deprimert og traumatisert, selv om han som en skjebnens ironi blir en rik man når faren dør kort tid etter ulykken. Det hjelper litt når han treffer den vakre Karin Sylwander, men etter et par år begynner trusselbrevene å komme. En person som kaller seg Nemesis truer med å drepe Runge på grunn av bussulykken. Og det er nå Barbarotti og Backman kobles inn, men de greier ikke å forhindre at skjebnen går sin gang, og Runge forsvinner på en ferjetur mellom Åbo og Stockholm.

Lenge følger romanen opptrukne Nesser-spor. Det er ikke første gang en ferjetur står sentralt i handlingen. Det skjedde både i «En helt annen historie» fra 2008 og «Levende og døde i Winsford» fra 2015. Leseren får tilgang til Albin Runges dagbok «Stenk og fliker» lenge før politiet, og det hele virker opplagt. Men hva har egentlig Gustav Fröding med dette å gjøre? Og hvem er den mystiske svensk-nederlenderen som opptrer helt i begynnelsen? Vi må til Gotland og Fårö høsten 2018 før mysteriet blir oppklart, og da er det slett ikke slik det så ut til.

Nok en gang leverer Nesser krim av høy kvalitet. Han har et sobert språk og skriver om vanlige mennesker og hva som ligger bak deres handlinger. Men han holder ikke nivået til de første bøkene i serien, og det er lite fornyelse. Likevel er det mer enn nok til å tilfredsstille svorne fans, og en fin inngang til forfatterskapet for nye lesere.