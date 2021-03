Når torpedoen spiller hovedrollen

BOK: Personlig beretning om en forbryters desperate ønske om å komme seg ut.

Anders Moe: Knokkelstøv. Krim. 208 s. Vigmostad & Bjørke.

Torpedoen er en kjent skikkelse i bøker og film. Som regel er han en bifigur, en tomhjernet muskelmann som opererer på ordre fra de mer sofistikerte bakmennene. I Anders Moe sin debutroman spiller torpedoen hovedrollen og er også den som forteller historien.

Tommy Rem jobber for den gresk-russiske gangsteren Pavel Djordovan eller Onkel, kanskje Oslos verste skurk. Tommy er ikke mors beste barn, noe han heller ikke legger skjul på. Oppvekst uten foreldre, hoppende fra fosterhjem til fosterhjem, forbannet på verden, rotløs, påvirkelig. Lett å rekruttere for Onkel.

Men da kona Lisa dør i ei bilulykke, bestemmer Tommy seg for å komme seg ut av den kriminelle virksomheten og ta seg av dattera Tina på 15. Vi følger Tommy gjennom noen år, fram til han er i femtiåra og Tina er voksen. Det er ikke lett for Tommy å slutte med det eneste han er god til. Dessuten står ikke jobbene i kø, for selv om det var mye han kunne gjort, kreves det vandelsattest som kan ikke kan skaffe. Han hangler seg gjennom med midler fra NAV, diverse transportoppdrag og en og annen jobb fra sin tidligere oppdragsgiver. Men så begynner politiet å rulle opp nettverket rundt Onkel, noe som betyr at gangsteren må rydde opp og fjerne alt og alle som kan true ham.

Tommys beretning veksler mellom såre, personlige beretninger, gledesstunder med familien og kyniske skildringer fra livet som torpedo med vold, trusler og det som verre er. Tommy vet ingenting om hvordan han skal leve et vanlig liv, han har alltid stått utenfor. Han kaster lange, misunnelige blikk på lykkelige familier, men han klarer ikke å stille opp for sin egen. Forholdet til dattera Tina er rimelig bra, selv om hun vet ganske mye om hva han holder på med. Det er Tina som overtaler ham til å gå til psykolog når han er plaget av angst, søvnproblemer og pillemisbruk. Men er han klar til å ta konsekvensene av det livet han har levd?

Romanen er skrevet i en korthugget stil som kler stoffet. Tommy forteller rett fram slik det er, uten å gå i detaljer, heldigvis ikke heller når det gjelder volden han utøver. Men selv om han tilsynelatende er åpen om egne svakheter, skjuler han ting for oss, også når det gjelder forsøkene på å gjøre opp for seg. Forlaget markedsfører boka som en «psykologisk røverroman», men det er ikke en krim i tradisjonell forstand. Det er derimot en interessant, men nokså forutsigbar beretning om en forbryter, hans bakgrunn og hans desperate ønske om å komme seg ut.