Beethovens Niende – under lag av ideologi viser den sin slitestyrke

Konsert:

Beethoven: Symfoni nr. 9

Solister: Gal James, sopran, Kristina Hammarstrøm, mezzo, Marcel Beekman, tenor, Konstantin Wolff, bass-baryton

SSO, Stavanger symfonikor, dirigent: Christian Vasquez

Prolog v/ Jon-Roar Bjørkvold

Stavanger konserthus torsdag kveld

For sesongen 2018/19 har SSO gjort stemmen til tema. Det er et spennende valg. For ikke bare får vi adskillige verk der den menneskelige stemmen er i fokus eller spiller en rolle; også instrumentene har stemme, og mangfoldige er de uttrykk i notene der et instrument eller en gruppe instrumenter skal «synge». Cantabile, syngende, er det vanligste.

I tredje sats av den Niende, som innledet sesongen torsdag kveld, har Beethoven skrevet at fiolinene skal «synge» mezza voce, et uttrykk som brukes mest om stemmen og betyr «med halv stemmekraft».

Å innlede sesongen med den Niende er vågalt på mange måter. Den er vanskelig å tolke; det finnes utallige storartede tolkninger; den er vanskelig for koret. Et eksempel på dette siste er dobbeltfugen etter adagio-passasjen i siste sats der sopranene skal holde en høy A i hele tolv takter. Men symfonikoret gjorde en fremragende jobb.

Den Niende, innbegrepet av det sublime i musikken, er også vanskelig for lytteren: Det er skrevet og sagt så mye (også mye tøv) om dette verket at det er vanskelig å høre, å oppleve det på nytt. Det ligger lag av ideologi over det. De sjokk publikum opplevde ved urfremførelsen 7.mai 1824, kan vi bli utsatt for dem i dag?

Estetisk slitesterk

Likevel – symfonien har gang på gang vist seg estetisk slitesterkt, selv etter den verst tenkelige ideologiske misbruk av symfonien, særlig av sistesatsen der den menneskelige stemmen bryter inn med Schillers tekst, «Ode an die Freude».

Men det ble virkelig en fest, en feiring da Bernstein fremførte symfonien i Berlin julen 1989, etter murens fall, og endret «Freude» (glede) til «Freiheit», «Freiheit schöner Götterfunken», og antydet at dette var en feiring av kampen mot tyranni og diktatur. 140 år tidligere hadde den russiske anarkisten Mikhail Bakunin uttalt at om alt kom til å gå under, så ville den Niende overleve.

Ikke drastisk nok

Beethoven har bare brukt en tredjedel av Schillers tekst og attpå til ordnet den etter sitt eget behov, som en collage. Men før vi kommer til den finalen og den kjente sangen «Freude, schöner Götterfunken», har vi hørt gjennom tre instrumentelle satser. Den første er vanskeligst å tolke. For begynnelsen her er en slags svevetilstand, en tåke, ja, et kaos, som det skal vokse tema og rytmer ut av. Denne formløsheten merket vi lite til i SSOs tolkning.

Det var for lite uro. Og etter det dramatiske og emosjonelle høydepunktet skal det ødeleggende kaos komme tilbake, som katastrofe, tilintetgjørelse, gjennom paukenes og bassenes tordenbuldring. Her klang SSO ikke drastisk nok. Gjennomgående ble også satsen spilt for taktfast, tempoet var for lite fleksibelt.

Den nye tonen

Derimot var knalleffekten i åpningen av andresatsen (scherzo) virkningsfull. Beethoven ville da også her forskrekke sitt publikum med det plutselige paukeslaget. Det rytmiske i denne rasende hurtige satsen kunne imidlertid vært mer ekstatisk. I adagio-satsen klang det herlig og sart. Her var det virkelig tale om sang!

Og på slutten her hørte vi hvordan to skrekkfanfarer foregriper finalen med budskapet: «O Freunde, nicht diese Töne!» (Å, venner, ikke denne tonen). Når barytonen intonerer disse ordene i siste sats, vet vi ikke helt om denne «tonen» som skal bort, gjelder for alle de tre forrige satsene, eller åpningen av siste sats.

Den dissonerende akkorden som innleder finalen og siden blir gjentatt, ble ikke sterk og skingrende nok i SSOs fremføring. Det ble også til tider noe hektisk over satsen, som ellers hadde fine stigninger og der solistene var fremragende – tydelige og med gjennomslagskraft.

Mot slutten, når symfonikoret med kraft sang den entusiastiske gledessangen og pauker, trompeter, triangel, bekken og stortrommen fulgte orgiastisk på, fikk vi med en virkelig jubel å gjøre. Denne jubelen var ikke affirmativ, men grenseløs. Mon ikke symfonien lover et nytt samfunn og et nytt gudsbilde? Og mon ikke koret i dette verket står for menneskeheten?

Uansett: Blant de strofene som Beethoven har satt sammen fra Schillers ode, er det «Alle mennesker blir brødre» og «Over stjerneteltet må det bo en kjærlig far» som har gjort det aktuelt – og fremdeles gjør det aktuelt – å kalle symfonien et humanistisk manifest.