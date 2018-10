Blåser nytt liv i julatrefesten

I flere år har førjulen i Stavangeren stått i Ajax’ tegn. Sally Nilsson, Espen Hana, Torfinn Nag og noen inn- og utbytter sunget, fortalt og rållset seg gjennom klassikere fra hele Ajax-repertoaret, både de veldig julitte stykkene og de litt mindre julitte stykkene. I år har Ajax gått i en periodisk avspasering. Nå skal førjulen markeres med «Julatrefest», en nyskrevet kabaret som i ånd og tone kanskje ikke ligger så langt fra Ajax.

– I fjor ble vi enige om å gjøre noe nytt når julen 2018 nærmet seg. Vi utvider repertoaret litt, og julatrefestene ligger jo i veggene her, sier Espen Hana.

Før Stavangeren ble Humorhuset Stavangeren var det bedehuset Bethania. Her var det alltid julatrefest med mandariner og sang og Jesusbarnet og oksen og asen sto, og asen sto. En gang på 70-tallet var det slutt på tradisjonen, men i andre hus har den levd videre.

– Jeg var på julatrefest i Folkets Hus. Det var arbeiderbevegelsen som arrangerte. De julatrefestene var nok litt annerledes enn de på bedehusene, men samtidig er det mye som overlapper både i sanger, budskap og ikke minst i stemning, sier Marianne Holter.

Følelser ganger 100

Og det er nettopp julastemning de skal prøve å mane fram.

– Julen forsterker alle følelser. Det glade blir gladere, det koselige blir koseligere og savn blir sterkere, sier Holter.

Denne følelseskatalysatoren vil trioen få fram hele høyden, bredden og dybden av.

– Vår julatrefest skal være lun, koselig, vemodig og artig, sier Torfinn Nag.

På Julatrefesten blir det servering av mandariner og S-er. De skal synge julasanger, både de kjente og kjære og noen nye. De skal selvfølgelig gå rundt juletreet, med alt det det innebærer.

– Her har vi satt i gang et forskningsprosjekt på sangen «Så går vi rundt om en enebærbusk». Her er det en spesiell type mennesker som ikke klarer å holde seg for å synge et ekstra «busk», og vi skal se om vi kan finne en diagnose på disse menneskene. Hva feiler det dem, og hvilken type busk er det snakk om, sier Torfinn Nag, som har flere høner å plukke med denne sangen.

– Den er enormt lang, og hvem er det egentlig som husker alle versene - og rekkefølgen? Og hvorfor skal folk drive med hus- og klesvask mens de går rundt julatreet? Det er jo enormt lite effektivt.

Skru av før jul

Julatrefest-trioen tilhører litt ulike generasjoner. Holter vil ha med Disney-julen, Nag sokner til Tante Pose og Espen Hana vaket et sted i midten, omtrent ved Reisen til julestjernen. De vil dele rikt av sine egne juletradisjoner og oppfatninger rundt høytiden.

– Og ikke minst tiden før jul, sier Hana.

– Jeg liker tanken på at i år skal vi ta det rolig, kose oss og ikke stresse med julen. I år blir det mandarin og en god bok i godstolen. Sånn blir det aldri. Hvert år blir det kav og styr, men vi har alle ambisjonen om å roe ned.

– Der kommer julatrefesten vår inn i bildet. Her kan folk komme og sette seg, skru av og bare kose seg i halvannen time. Er det noe vi trenger før jul, så er det nettopp det, sier Torfinn Nag.

«Julatrefesten» har premiere 25. november.