Cezinando: – Det er viktig å ha en voksen som tar deg seriøst og tror på deg

Musikkeventyret rundt Cezinando startet da han var 16 år med EP-en Cez 4 Prez. Siden da har den nå 22 år gamle artisten sluppet totalt fire album – det siste, Noen ganger og andre, er blitt hyllet av norske anmeldere.

Hadde det ikke vært for det 22-åringen kaller for «en av tøyenhetene», er det ikke sikkert at Karlsen hadde levd av å gi ut musikk.

Han snakker om voksne som bryr seg om ungdommer.

– For meg var det veldig viktig å få en voksenskikkelse som tok meg, vennene mine og musikken seriøst. Noen som trodde på meg. Jeg fikk lære hvordan dette fungerer, og en følelse av at det ikke er så uoppnåelig. Det var mye av grunnen til at jeg klarte å gi ut den første EP-en – som var starten på alt dette.

I ungdomsårene tok Karlsen steget fra klassisk ballettdanser til å produsere hip hop. Da bodde han på Tøyen, en bydel han bryr seg mye om.

– Dette er et fantastisk område, og jeg heier veldig på ungdommen herfra. Av egen erfaring vet at flere ungdommer her ikke føler seg nødvendigvis så veldig hørt. De som styrer bør kanskje høre litt mindre på folk med korte luer og mer på ungdommene.

Vil ikke være en myteomspunnet artist

«Det er mørkt og tidvis angstfylt, som en musikalsk oppvekstroman om uskylden som er dømt til å forsvinne når man blir eldre».

Slik beskriver Aftenpostens anmelder Cezinandos nyeste album, og for hovedpersonen selv er det viktig å være personlig i tekstene.

– Jeg ser en stor verdi som artist i å la folk bli kjent med meg slik at de kan relatere seg til meg på et menneskelig nivå. Jeg ønsker ikke å være en myteomspunnet artist. Når jeg møter folk på gaten blir jeg behandlet normalt og fint – og det har kanskje noe med musikken jeg har laget å gjøre.

– Med popularitet kommer oppmerksomhet. Hvordan opplever du det å være et forbilde?

– Jeg føler egentlig ikke at jeg er noe forbilde, har nok med å passe på meg selv. Jeg prøver hele tiden å gjøre mitt beste for å holde på det som er meg, og være en fin fyr. Dersom jeg klarer det, føler jeg at dette går bra.

Espedal, Jan Tomas

Skam ga internasjonalt publikum

Cezinando fikk det virkelige oppsvinget etter at låten hans «Håper du har plass» ble brukt i den populære TV-serien Skam på NRK.

– Jeg har absolutt merket Skam-publikumet. Da jeg spilte i København i fjor kom det ti personer fra Finland på konserten – og det fordi de hadde blitt introdusert til musikken min gjennom serien. Så du kan si at jeg har fått et internasjonalt publikum mye ved hjelp av Skam.

Selv kaller han musikken han gir ut for rapmusikk, men også popmusikk.

– Hva er rap i dag dersom det ikke er pop, svarer han på sjangerspørsmålet, og forteller at musikken fortsatt er i utvikling:

– Det har vært en utvikling fra punchlinje-rap og over til det jeg gjør nå. En slags dannelsesreise som det er litt vanskelig å se tilbake på – for jeg føler at jeg fortsatt er midt i den.

– Øya-showet skal bli legendarisk

Første del av 2018 skal Cezinando tilbringe i studio for å lage ny musikk, som ifølge ham selv vil «ta en ny vending».

– Det blir ikke helt det samme som jeg har gjort tidligere, men man kommer absolutt til å kjenne meg igjen, forteller han og fortsetter:

– Å skape musikk gir meg ro. Til vanlig er jeg veldig rasløs, men når jeg lager musikk har jeg det best. Jeg tenker også på hvilke muligheter musikken kommer til å gi meg – se nye steder og opplevelser.

En av de nye opplevelsene vil ta 22-åringen tilbake til bydelen hvor musikkinteressen startet på ordentlig: Øyafestivalen på Tøyen.

– Da jeg fikk beskjed om at jeg skal avslutte festivalen fikk jeg noen drømmer oppfylt. Jeg har allerede begynt å jobbe med showet.

– Du er jo en av tidenes yngste artist som får dette oppdraget, om ikke den yngste, hvordan er det?

– Jeg er spent på hvordan folk kommer til å reagere. Noen vil kanskje stille seg litt kritisk og mene at andre fortjener det mer. Men dette gir meg bare enda større grunn til at jeg skal jobbe hardt for at dette skal bli legendarisk. Det er ambisjonen min.