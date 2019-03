Ny superdame med glimt i øyet

1 2 3 4 5 6

Captain Marvel

Skuespillere: Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law, Annette Bening

Regi: Anna Boden, Ryan Fleck

USA, 2019

Lengde: 2 t. 3 min.

Aldersgrense: 12 år

Det er tydeligvis ingen grenser for hvor mange filmer som kan skvises ut av det mangfoldige Marvel-universet. Noen vil alltid mene at tegneseriene ikke ytes rettferdighet, at estetikken er slitsom og at det kan virke påtatt når det stadig skal utvikles nye krysningspunkter mellom de forskjellige filmene (i denne er vi blant annet innom «Guardians of the Galaxy» og «Avengers»). Men om man er inneforstått med premissene, er «Captain Marvel» på mange måter et friskt pust i dette universet, og ikke bare fordi den har noe så sjelden som en kvinnelig hovedperson.

Vår heltinne er Vers (Brie Larson), en ung kvinne med hukommelsestap og tilløp til superkrefter, som hun må holde i sjakk. Hun er en del av en elitestyrke på sin hjemplanet Hala, men blir tatt til fange under en militæraksjon, for så å havarere på jorda ved en feiltakelse, en gang på 90-tallet. Her møter hun blant annet Shield-agent Nick Fury (Samuel L. Jackson). De må rømme fra og slåss mot hamskiftende fiender, samtidig som de utvikler et slags rappkjeftet vennskap og utveksler en rekke vellykka vittigheter. Humor i denne typen filmer kan gjerne blir i blauteste laget, men her fungerer den utmerket, mye takket være naturlig morsomme skuespillere med tilstrekkelig glimt i øyet.

null

Historien i seg selv er ikke det helt store. Det blir aldri eksepsjonelt spennende, men regissør Anna Boden har i det minste gjort en god jobb med å forklare hvem som er hva og hvordan ting henger i hop uten at det oppleves som oppkonstruert og hemmende for dialogen. Og hun har gjort en fabelaktig jobb med å flette inn 90-tallsestetikk og -musikk, til stor glede for oss som var på hovedpersonens alder i den perioden handlingen utspiller seg.

Filmens største styrke er imidlertid Brie Larson i tittelrollen. Gjennom en rekke tilbakeblikk får vi se hvordan jenta som ender opp som Captain Marvel helt siden hun var liten ble fortalt at hun ikke dugde fordi hun var jente. Det er kanskje banalt, men det er like fullt realistisk. Når hun så reiser seg og viser at hun kan få til hva hun vil, oppstår et ekte girl power-øyeblikk som passer perfekt om man vil feire kvinnedagen på kino.