Ventemusikk for romantikere

Kehlani: «While we wait» (Atlantic Records)

Bølgen av råe R&B-vokalister fortsetter. Det er klart at kidsa som vokste opp med TLC er inspirerte.

Kehlani Parrish har ikke ligget på latsiden siden gjennombruddet i 2015. Hun har opparbeidet seg en solid diskografi og har gjestet dusinvis av album.

Et av kjennetegnene har vært hennes røffe og ærlige tekster.:

You're lying next to me

'Cause I told you you don't touch me enough

Kehlani er en fantastisk vokalist, men her har hun mistet noe av særpreget som gjorde at hun skilte seg ut fra resten. Miksteipen har ikke samme kvalitet som debutalbumet hennes «SweetSexySavage» som tilførte et friskt pust til sjangeren.

Ventemusikken hennes kunne gjerne vært på fire låter, istedenfor sju. Noen av låtene virker uinspirerte. Savnet etter noe annet enn klaging på kjærligheten er stort.

Allikevel finnes det gullkorn, som for eksempel låten «Butterfly».

Beste spor: «Nunya», «Nights like this», «Butterfly».