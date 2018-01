Stavangerbølgens far lager ny Stavanger-film

Egentlig skulle han lage en helt annen film. Søknadspapirer var fylt ut og sendt til ulike finansieringskilder. Men en idé han hadde ruget på i 30 år, kvernet fortsatt i hodet til regissør Arild Østin Ommundsen. Den ble født en sen kveld i London, hvor Ommundsen var på guttetur med en kompisgjeng.

Han oppdaget til sin store forundring at han hadde draget på ei italiensk jente, men visste ikke helt hvordan han skulle forholde seg til det. Han ville jo ha en kjæreste for livet, ikke bare for en kveld. Det ble litt mye å ta innover seg, så unge Arild stormet ut av lokalet og fortsatte nedover gater han ikke kjente, helt til det gikk opp for ham at han hadde gått seg vill.

Fra filmen.

– Jeg hadde ingen penger og ingen telefon, og visste ikke hvordan jeg skulle finne veien tilbake til stedet hvor kompisene mine var. En godt voksen mann kom bort til meg og ville kjøpe sex.

En bil full av hooligans kom kjørende forbi mens de brølte noe og kastet en flaske etter meg. Jeg vandret videre til Hyde Park, for jeg visste at pensjonatet vi bodde på var i nærheten av parken. Men den er jo kjempestor, så jeg ble gående og lete. Mens jeg vandret rundt i parken, kom en gammel dame som så ut som et troll bort til meg og sa: «Who are you?» Jeg fikk en udefinerbar følelse av at alle disse hendelsene forsøkte å si meg noe, sier Ommundsen.

Aasland, Jarle

– Det handler litt om den følelsen du kan få hvis du er et sted du ikke har lyst til å være på et tidspunkt hvor du egentlig burde sovet, føyer Silje Salomonsen til.

Aldri aktuelt med noen andre i hovedrollen

Salomonsen, som er gift med Ommundsen, spiller hovedrollen i filmen, slik hun har gjort i flere andre av regissørens filmer. Det kunne vanskelig blitt en annen skuespiller enn henne, ifølge Ommundsen.

– Jeg har brukt så mye tid på å finne den rette stemningen til den historien jeg ville formidle, og da var det nødvendig å ha med en skuespiller jeg kunne snakke med om filmen jevnlig. Silje har også hatt en viktig rolle i arbeidet med å veilede de andre skuespillerne som er med i filmen. Ingen av dem har lest det fullstendige manuset, bare sine egne scener, så det har vært viktig at noen som kjente til helheten kunne bidra til å skape en rød tråd i handlingen, sier Ommundsen.

Fra filmen.

Fra filmen.

Filmen starter på Stokka i Stavanger, hvor Silje Salomonsens karakter stikker av gårde fra et bolighus, kledd i bare undertøy. I løpet av filmen beveger hun seg derfra til sentrum og videre til østre bydel og møter mange forskjellige personer på veien. Alt de forteller henne, blir tillagt mening på den ene eller andre måten.

Hyllest til Lynch

Hvis du synes konseptet kan minne om David Lynchs filmer, har du helt rett.

– Denne filmen kan gjerne sees som en hyllest til «Blue Velvet». Tittelen er hentet fra en av replikkene som blir mye brukt i den filmen. Det var vår produsent Gary Cranner som mente at vi burde finne en engelsk tittel til den internasjonale lanseringen, men etter at vi fant denne, ble det umulig å ha en annen tittel på norsk, sier Ommundsen.

Han har helt fra starten vært klar over at han etter alt å dømme lager en film som vil splitte folk litt.

– Den er mindre forutsigbar enn de fleste filmer. Publikum skal ikke vite helt om det kommer til å bli løye eller skikkelig skummelt. Det er ikke dermed sagt at den er vanskelig tilgjengelig, men vi gir ikke ved dørene, sier Ommundsen.

Lite budsjett, store navn

Filmen i sin helhet er finansiert av Nye veier, et program som ligger under Norsk filminstitutt. Tilskuddet er på i underkant av 6,3 millioner kroner til utvikling og produksjon, noe som regnes som et forholdsvis lite budsjett.

Fra filmen.

Likevel har Ommundsen og Salomonsen fått med seg et stort rollegalleri av kjente skuespillere. Pia Tjelta, Kristoffer Joner, Nils Jørgen Kaalstad, Per Kjerstad, Vegar Hoel, Nina Ellen Ødegård samt forfatter Johan Harstad er blant navnene som dukker opp i filmen, mens Thomas Dybdahl har laget filmmusikken.

Fra filmen

– Men selv om vi har lavt budsjett, har vi betalt alle skikkelig, sier Ommundsen, før han modererer seg:

– Bortsett fra Pia Tjelta. Hun nektet å ta betalt.