Tidligere Facebook-topp går hardt ut mot sosiale medier: – De river samfunnet i stykker

Chamath Palihapitiya var sjef for brukervekst i Facebook fra 2007. I november ble han intervjuet på Stanford Graduate School of Business. Deler av intervjuet ble offentliggjort på YouTube og på nettstedet The Verge mandag.

Der sier Palihapitiya blant annet at han har enorm skyldfølelse for å ha vært med å bygge opp Facebook.

– Jeg mener vi har laget et verktøy som river i stykker måten samfunnet fungerer på, sier Palihapitiya, med henvisning til hvordan umiddelbare «likes» og tilbakemeldinger i sosiale medier hele tiden fôrer hjernens belønningssystem.

– Kan manipuleres til å gjøre hva som helst

Kritikken er ikke bare rettet mot Facebook, men mot sosiale medier generelt. Palihapitiya er kritisk til hvordan hele nettet fungerer. Han viser blant annet til at sosiale medier hjalp russiske interesser med å manipulere USA-valget, og hvordan falske rykter spredt via WhatsApp førte til flere drap i India i mai.

– Aktører med onde hensikter kan manipulere mengder av mennesker til å gjøre hva de vil, sier Palihapitiya.

Palihapitiya har ikke noen løsning på problemet, men sier han for egen del bruker Facebook så lite som mulig. Han anbefaler folk å ta en pause fra sosiale medier, samtidig som han understreker at Facebook også er en positiv faktor i verden.

Palihapitiya er i dag investor i Silicon Valley. Han er også eier av basketballklubben Golden State Warriors. Ifølge Business Insider hadde han i 2015 en egenkapital på 1 milliard dollar.

Facebook: – Vårt ansvar har vokst

Palihapitiyas uttalelser hans vært tema i en rekke internasjonale medier de siste dagene. Tirsdag kveld kom svaret fra Facebook, som også Aftenposten har fått tilsendt via selskapets norske pr-byrå:

«Chamath har ikke jobbet i Facebook på over seks år. Da han jobbet her, var vi opptatt av å bygge opp nye sosiale medier-opplevelser og få Facebook til å vokse rundt om i verden. Facebook var et veldig annerledes selskap den gangen. Mens vi har vokst, har vi innsett at også vårt ansvar har vokst», heter det i uttalelsen.

Avviser ikke påstandene

I svaret imøtegår ikke Facebook kritikken fra Palihapitiya direkte. De avviser heller aldri hans påstander:

«Vi tar vår rolle veldig seriøst, og vi arbeider hardt for å forbedre oss. Vi har gjort mye arbeid og forskning sammen med eksterne eksperter og akademikere for å forstå hvilken effekt vår tjeneste har på folk (...) Som Mark Zuckerberg har uttalt, så er vi villige til å redusere vår profitt for å forsikre oss om at riktige investeringer blir gjort», skriver selskapet videre.

Palihapitiyas kritikk kommer kort tid etter at en annen tidligere Facebook-topp, Sean Parker, tok et oppgjør med selskapet.

Parker var den første toppsjefen i det som i dag er verdens største sosiale nettsamfunn. I november sa han blant annet at Facebook utnytter en svakhet i den menneskelige psyken. Facebook har ikke imøtegått kritikken fra Parker.