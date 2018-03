Forfatternes egne boktips til påsken

Enten man skal tilbringe tiden på hytta eller i byen, er det en kjent sak at påsken er høytid for krim. Men det er fullt mulig å nyte annen god litteratur også.

Vi har spurt ti forfattere hva som har vært de beste leseropplevelsene deres, og hva de mener folk bør lese i påsken.

Zeshan Shakar

Aktuell med: romanen Tante Ulrikkes vei som vant Tarjei Vesaas debutantpris 2017.

– Det som har vært den viktigste boken for meg, er den som fikk meg til å begynne å lese bøker igjen som 18-19-åring – etter å ha hatt et langt opphold – George Orwells 1984. Det var ikke det at det var den beste boken jeg har lest, men mer at det var en bok som minnet den 18-19-årige meg på hvor morsomme, grensesprengende og tankevekkende bøker kunne være. Det ga så mersmak at jeg ikke har stanset å lese siden.

– Har du en krimbok du vil anbefale?

– Jeg har lest relativt lite krim, men likte L.A Confidential av James Elroy veldig godt, om den regnes som krim.

Anne B. Ragde

Aktuell med: Liebhaberne, bok nummer fem om Neshovfamilien som utkom i høst.

– Siegfried Lentz Tysktime gjorde et voldsomt inntrykk på meg. Den handler om plikten satt opp mot kunsten og friheten. Jeg leser den om igjen med ti års mellomrom, og da fremstår den alltid som ny og nok en gang skjellsettende.

– Vil du nevne en krimbok du liker?

– Val McDermid, Retterstedet. Skikkelig guffen og lummer krim, leste den for flere år siden og har aldri glemt den.

Marta Breen

Aktuell med: boken Kvinner i kamp – 150 år med frihet, likhet, søsterskap sammen med Jenny Jordal.

– Persepolis av Marjane Satrapi. Denne tegneserieromanen, som kom på norsk i 2005, gjorde sterkt inntrykk på meg. Det er en selvbiografi om hverdagslivet i Teheran i tiden etter den iranske revolusjonen. Selv om Marjane Satrapis oppvekst er svært forskjellig fra min, klarer hun å gjøre det nært og gjenkjennelig. Boka åpnet øynene mine for en ny måte å fortelle historier på, og den bidro nok til at jeg nå selv skriver i tegneserieform.

– Har du en krimbok du vil anbefale?

– Krim leser jeg ikke.

Tove Nilsen

Aktuell med: romanen Himmelske tilstander som kom ut sist høst.

– Av alle bøker i min bokhylle, er det Cervantes Don Quijote jeg leser på nytt og på nytt. Ikke i sin helhet, men litt hvert eneste år. Den er alle romaners mor og dermed rommer den alt, tragedie, komedie, virkelighet, illusjon, løgn og drøm. Når noen sier at de leser klassikere om og om igjen, tenker jeg ofte at det er løgn. Men med Cervantes og meg er det faktisk sant.

– Hvilken krim vil du anbefale?

– Påskens krimtips er uten tvil Danselærerens tilbakekomst av Henning Mankell. Det er en bok som kan få alle forfattere – av krim og annet – til å tenke: Hvordan fikk du til å skape en bok som dette?

Jan Kjærstad

Aktuell med: romanen Berge som kom ut i høst, fikk svært gode kritikker og var nominert til flere priser.

– Jeg kunne nevne mange bøker, men hvis jeg skulle plukke ut tre, ville det være Mørkets hjerte av Joseph Conrad, Til fyret av Virginia Woolf og Dr. Faustus av Thomas Mann. Conrad har vist meg at man kan skrive enkelt og bunnløst på samme tid. Woolf har vist meg hvor mye som kan foregå i bevisstheten mens man sitter og strikker på en strømpe. Mann har vist meg hva som er mesterplott nr. 1: Jakten på det umulige – og vår hang til å inngå de mest lyssky avtaler.

– Har du en krimbok du vil anbefale?

– Jeg har egentlig aldri kommet over lesingen av Stein Rivertons Jernvognen som 15-åring. Etter det har all krimlitteratur vært en nedtur.

Roskva Kortzinsky

Aktuell med: novellesamlingen Jeg har ennå ikke sett verden, som er nominert til Nordisk råds litteraturpris i 2018.

– Viktigst er kanskje skyggebøkene til Maria Gripe og Kate Næss' samlede dikt. Gripe leste jeg i tolvårsalderen, Næss i fjortenårsalderen, og begge var retningsgivende for min egen skriving.

– Hvilken krimbok vil du anbefale?

Krim har jeg ikke lest nok av til å uttale meg om, dessverre.

Knut Olav Åmås

Aktuell med: artikkelsamlingen Dette er Norge – 100 kommentarer og samtaler.

– Jeg vil anbefale Virginia Woolfs Orlando. Det er en magisk og eventyrlig fortelling om en adelsmann som lever i nesten 400 år og som skifter både kjønn og klasse underveis. Selve kjønnsskiftet er viktig fordi han/hun opplever at omgivelsene gjør livet til et helt annet. Boken ble til en fantastisk film med Tilda Swinton som Orlando i 1992.

– Har du en krimbok du vil anbefale?

– En krim jeg vil nevne, er en bok av internasjonalt format, men skrevet av en person som bor i Norge. Det er Ben McPhersons debutbok A line of blood. Ben er en skotsk TV- og filmmann som har bodd i Norge i en del år. Den er en utrolig spennende og fascinerende historie om hva som skjer med en familie når en nabo dør, og det ser ut som selvmord. Boken har en overraskende slutt, og det foregår i Norge. Den er ikke kommet ut på norsk.

Hanne Kristin Rohde

Aktuell med: ny krim Offerdyr, som lanseres etter påske.

– Den boken som definitivt har gjort et sterkt inntrykk på meg er Roy Jakobsens De usynlige. Den er vakker, ført i pennen som ren poesi, i tillegg til å være usedvanlig nær. Boken minnet meg på hvordan mennesker har levd langs kysten i Norge. Hva de har måttet utholde, nærheten til naturen, samspill og fortvilelse. En perle av en bok som jeg garantert kommer til å lese flere ganger.

– Hvilken krim vil du anbefale til påsken?

– Kan jeg nevne min egen krim? Gudmoren, som setter et indirekte lys på ledere som setter egne interesser foran samfunnsoppdraget. Litt interessant i kjølvannet av de siste ukenes politiske drama.

Tom Egeland

Aktuell med: syvende bok om Bjørn Beltø, Lararuseffekten.

– Skal jeg trekke frem én eneste bok, må det bli Bibelen. Det kan synes som et underlig valg for en ateist som meg. Likevel setter jeg bøkenes bok høyt. Bibelen rommer den vakreste lyrikk – les bare Høysangen – og allmenne, moralske leveregler. Den byr på storslåtte episke fortellinger – som lever videre i vår moderne litteratur – og vakre lignelser. Jeg leser ikke Bibelen fordi jeg tror den er historisk korrekt, men fordi den forteller oss noe om hvem vi er.

– Har du en krimbok du vil anbefale?

– Da vil jeg nevne Umberto Ecos Rosens navn, John Dickson Carrs Sort messe og Kerstin Ekmans Hendelser ved vann.

Berit Hedemann

Aktuell med: romanen Bjørnejegerskens bekjennelser.

– Jeg må si både Victoria og Pan av Knut Hamsun. Begge bøkene er preget av at Hamsun er en stor språkkunstner som gjør at skildringene hans blir så poetiske uansett hvordan han snur og vender på handlingen. Det andre som er så fantastisk, er at han tillater seg nærmest hva som helst, i Victoria legger han inn munken Vendts fortelling om kjærligheten. Det har ikke noe med handlingen å gjøre, men fungerer aldeles strålende.

– Vil du anbefale en god krim?

– Jeg leser aldri krim. Jeg tåler det ikke fordi jeg lever meg altfor mye inn i historien. Bare å se TV-serien Med hjarte på rette staden er skummelt for meg. Alle sier det er en hyggelig familieserie, det syns ikke jeg. Det er nok redsel i mitt liv.