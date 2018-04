Virkelighetens «Narcos» var vold, svik og død

Hver eneste dag får han brev eller meldinger fra folk. De henvender seg til ham fordi han er sønnen til Pablo Escobar, fordi han har valgt å være åpen om det, fordi han har skrevet to bøker om faren sin. Fordi de har sett Narcos. I nesten 25 år har han prøvd å forsone seg med det som skjedde i Colombia. Prøvd å være en talsmann for fred. Prøvd å advare mot følgene av narkohandelen og mafiaen som kontrollerer den. Fortelle om sviket og grusomhetene faren hans begikk. Om løgnene og håpløsheten og frykten. Om å ha alt, men også mangle det viktigste.

Men i brevene og meldingene sier de at de ønsker å bli som Pablo. Kan han gi dem noen tips?

Rå kapitalisme

Narkokulturen er omgitt av myter. I dag tenker nok de fleste på de meksikanske kartellene, som på mange områder har tatt over for de colombianske. Og sannheten er at i dag ville Pablo Escobar vært bare en av mange, og ikke en gang en av de største. Narkomarkedet har fortsatt å vokse. Og de som kontrollerer denne trafikken i dag, er enda mer eventyrlig rike enn Pablo var da han sto på høyden. De er også flinkere til å hvitvaske pengene sine.

Tilbud og etterspørsel. Narkobransjen er rå kapitalisme, ubundet av de spillereglene som gjelder i det legale forretningslivet. Men kapitalisme er det like fullt. Etterspørselen etter narkotika er enorm. Tilbudet er begrenset. Det gir grobunn for astronomisk profitt. Særlig for dem som befinner seg i de rette delene av næringskjeden. Kriminaliseringen av narkotika og den mislykkede, statlige krigen mot narkobandene gir næring til businessen.

– Kriminaliseringen er mislykket. Det vet alle. Ved å gjøre narkotika ulovlig, har politikerne skapt det perfekte marked for folk som min far. Jeg er glad for at stadig flere innser dette, inkludert statsledere og folk som er opptatt av å få kontroll med narkokriminaliteten, sier Sebastian Marroquín.

TT / NTB Scanpix

Det var dette Sebastians far, Pablo Escobar, innså. Pablo, en småkjeltring født 1. desember 1949 i fattige kår i utkanten av den colombianske fjellbyen Medellin. Starten på hans vei til makten var å kjøpe små kvanta med kokapasta i nabolandene Peru og Equador, smugle denne inn i Colombia og lage kokain.

Legendarisk pengeforbruk

Men ganske snart skjønte han at det ikke var der de store pengene lå. Han skjønte at den som kontrollerte smuglerrutene ut av Colombia og inn i det forgjettede land USA, og derfra inn i amerikanernes ventende nesebor og blodårer, var den som ville være konge på haugen. For å klare det kunststykket, måtte han bruke penger for å tjene penger.

Pengebruken hans var legendarisk. Ikke bare hans personlige forbruk, som sannelig var dekadent nok. Men størrelsen på bestikkelsene hans. Alle problemer kunne løses med penger. Pablo kjøpte politikere, politifolk, tollere og soldater som han kjøpte fly, våpen og undervannsbåter. Han hadde så mye penger at han brukte 1000 dollar i måneden bare på gummistrikker til å feste rundt buntene med sedler.

EL TIEMPO

Eller gjorde han nå det? For mannen og myten er nesten umulig å skille. Fløy Pablo inn elefanter og giraffer til sin private zoologiske hage? Stjal han en gang en sjelden papegøye i Brasil, og leide inn et privatfly til den? Bygde han sitt eget fengsel, komplett med ferdige rømningsveier? Hadde han hundrevis av elskerinner? Var han en slags Robin Hood, som tok pengene til de rike amerikanerne og ga til seg selv - og de fattige i hjembyen? Noe av dette er sant.

– Far begikk selvmord

Da Pablo Escobar til slutt døde, på et hustak i Medellin, var han nesten alene. Vennene og livvaktene hadde forlatt ham, overgitt seg, eller blitt drept. Pengene hans og eiendommene hans var borte eller utilgjengelige. Pablo Escobar hadde erklært krig, ikke bare mot rivaliserende karteller, men mot nasjonen Colombia. Han var personlig ansvarlig for ren terror. Bilbomber. Sprengning av passasjerfly. Kidnapping og mord på uskyldige. I årevis skapte han kaos og blodbad. Og til slutt døde han på et tak. Alene og venneløs.

– Faren min ble ikke drept. Han begikk selvmord, sier Sebastian. Han hadde en pistol med 16 skudd. Det siste sparte han til seg selv. Vi snakket ofte om dette, og han gjentok det stadig. Han ville selv bestemme når han skulle dø.

Hvorfor ønsker noen å bli som Pablo?

Kjærlig far, kald morder

Som eneste sønn av Colombias største kjeltring, grunnleggeren og eneherskeren i Medellin-kartellet, levde Sebastian, hans mor og lillesøster i ufattelig materiell velstand. Han fikk alt han pekte på. Det er godt grunnlag for å si at han var en bortskjemt drittunge. Denne skjermede tilværelsen gjorde ham sørgelig uforberedt på å skulle klare seg selv i den virkelige verden etter farens død og uten farens penger.

De to bøkene om Pablo som sønnen har skrevet, gir tilsynelatende et usminket bilde. De forteller om rikdom og ambisjoner, men også om et liv i frykt. Om svik og løgn.

En kjærlig ektemann? Moren til Juan Pablo, Victoria, ble kjæreste med Pablo da hun bare var 13 år gammel, i 1973. Da hun var 17, ble hun mor. Men om han var en kjærlig ektemann, var han på ingen måte trofast. Pablo Escobar var en skjørtejeger på samme måte som han var narkobaron. Altså grensesprengende.

STR / X00700

En kjærlig far? Kan en hensynsløs morder også være en pappa man er glad i? Ja, selvsagt. Og Pablo var nettopp det. Han elsket å leke med barna, overøse dem med gaver. Gi dem alt de ville ha. Alt han ikke hadde fått av sine foreldre. Han skrev brev til dem, ringte dem mens han var på flukt.

– Jeg tenker på dette stadig vekk. Alle de gangene han plukket meg opp og ga meg en stor klem. Men samtidig gjorde han kanskje tegn til en av mennene sine om å dra ut og drepe noen. Han var faren min, og han elsket meg, men han var også en forbryter, en morder.

«Narcos» er ikke virkeligheten

Først og fremst var Pablo besatt av makt. Familien hans ble ofre for hans ambisjoner, og det var et valg han tok. Han kunne gitt seg. Han kunne tatt ansvar for sine forbrytelser. I stedet valgte han krigen.

– Han bestemte seg for å gå inn i politikken. Det ble starten på slutten for ham. For da ble han en fiende av de aller største aktørene innen organisert kriminalitet. Altså politikerne, sier Sebastian med et sørgmodig smil.

Netflix-serien «Narcos» ble en megasuksess. Den tar blant annet for seg jakten på Pablo Escobar og resten av Medellin-kartellet, og mange har nok en forståelse av at den nærmest er halvdokumentarisk og at den dermed gir et faktisk korrekt uttrykk for hvordan det var.

Pablo Escobars sønn har mange innvendinger.

– Jeg er svært ukomfortabel med hvordan seriene, inkludert "Narcos" sender en underliggende beskjed som får ungdom til å tro at det er kult å være en narco", sier han.

– Jeg har anstrengt meg for å vise at det livet faren min valgte, nettopp er helt motsatt av det vi burde forvente av gode mennesker, og at det narkoseriene dessverre har klart, er å framstille faren min som en slags moderne superhelt.

TT / NTB Scanpix

Da Juan Pablo hadde sett andre sesong av «Narcos», var han såpass sint at han satte seg til pc-en og la ut på Facebook en lang liste over faktiske feil han mente å kunne påvise i serien. Den posteringen er i dag lest av mange millioner, og ble paradoksalt nok et stort utstillingsvindu for ham.

Brevet til sønnen

Når han reiser verden rundt for å promotere bøkene sine om faren, eller når han holder foredrag for å tale om fred og forsoning og en verden uten narkokarteller, reflekterer han av og til over dette paradokset. Han tar avstand fra farens handlinger, men samtidig er det farens navn som gir ham en talerstol.

I dag er Sebastian Marroquín, bosatt i Argentina, blitt far. Da han utga sin første bok om Pablo, skrev han en dedikasjon på første side i det eksemplaret som sønnen Juan Emilio skal få lese når han er gammel nok til å forstå. Der står det blant annet:

«Farfars historier er våre historier også, de er familiens og de er mine. Kjenn dem, for at du aldri skal begå de samme feilene, aldri gjenta dem».