Skygger fra fortiden

KRIM: Ordrik, men etter hvert også spennende psykologisk thriller fra Dublin.

Tana French er aktuell på norsk med krimromanen «Den mørke almen».

Marit Egaas Stavanger

Tana French: Den mørke almen. Thriller. 574 s. Oversatt av Line Gaustad Fitzgerald. Cappelen Damm.

Toby Hennessy (28) er født med sølvskje i munnen og lever et sorgløst liv i Dublin med gode venner og sin vakre kjæreste Melissa. Men så er det slutt på flaksen: Han mister nesten jobben som PR-rådgiver i et velrennomerte galleri etter å ha vært involvert i kunstforfalskning, og samme kveld blir han ranet og slått halvt i hjel i sin egen leilighet, etter en våt kveld på byen. Hans favorittonkel Hugo blir uhelbredelig syk, og Toby flytter til fasjonable Ivy House for å passe på ham, siden han likevel er rekonvalesent etter innbruddet.

Ivy House har vært i familiens eie siden 1926, og Toby og de jevnaldrende søskenbarna Susanna og Leo har tilbrakt en rekke sommerferier der. Under en av familiens tradisjonelle søndagslunsjer, finner de en hodeskalle i et hult tre i hagen. Alle tror først det må være fra gamle dager, men politiet finner moderne tannfyllinger og knytter raskt skjelettet til familiens fortid. Parallelt med politiets etterforskning, begynner Toby å grave, selv om han blir advart av flere om at han kanskje ikke kommer til å like det han finner.

Tana French (f. 1973) har amerikansk-irsk bakgrunn og har skrevet seks internasjonale bestselgere fra Dublin-politiets drapsavdeling. «Den mørke almen» er en frittstående roman, lagt i munnen på Toby, som er både en upålitelig og omstendelig forteller. I de første 200 sidene lunter handlingen av gårde i bedagelig stil, og det minner mest om en koselig familiehistorie fra Dublins selvgode middelklasse, fortalt av en sjarmerende og overfladisk drittsekk. Men så tetner det seg til, og etter hvert som Tobys liv går langsomt i oppløsning, blir både han og handlingen mer og mer interessant. Men det er først etter ca 350 sider det tar skikkelig av og blir både nifst og spennende, inkludert en twist eller to mot slutten som skrur det hele enda mer til.

Romanens ramme er som tatt ut av en skrekkfortelling; det meste foregår i et gammelt hus i en mystisk hage med en hul alm. Men dette er ingen gotisk roman, her foregår mye av handlingen på det indre plan der det er Toby og andre familiemedlemmers kriser og uheldige valg både i nåtid og fortid som driver handlingen framover. Dessverre er romanen altfor lang og ordrik med mange uinteressante detaljer og sidehistorier. Men på sitt beste er dette en riktig bra psykologisk thriller om skygger fra fortiden, gamle vennskapsbånd, svik og kjærlighet og om hva som driver mennesker utfor stupet.