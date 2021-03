Herlig overflod

Pandemiplatene tar aldri slutt, men denne er bra.

Foto: Harvey Robinson

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Langhorne Slim: «Strawberry Mansion» (Dualtone)

Det er gått ett år siden vinterferien ble en gavepakke til koronaviruset, noe vi har lært svært lite av. Samtidig er jeg alvorlig lei av koronaplater, så det kreves en Sean Scolnick, alias Langhorne Slim, for å fange interessen.

Som tidligere misbruker begynte rastløsheten hans å melde seg da samfunnet stengte ned, men samtidig forsvant skrivesperren. Daglige økter har ført fram til hans sjuende album, med 19 kutt pluss tre bonusspor.

Den uslepne americanaen til 40-åringen fra Pennsylvania er som skapt til dette. Han legger på flere lag og et par kompiser bidrar, men han faller ikke for den vanlige koronafristelsen med å skru på knotten for syntetiske blåsere.

Åpningen «Mighty soul» er både mektig og sjelfull, og «Dreams» er drømmende vakker. «Lonesome times» lyder som en ensom cowboy på prærien, mens «Panic attack» er dagens kugutt.

En herlig overflod av flott folk og country.

Beste spor: «Mighty soul», «Dreams», «Panic attack», «Lonesome times», «Summer days», «Morning prayer», «Colors», «Last one standing».