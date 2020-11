Barne-tv på film

«Brillebjørn feirer jul» er en velmenende og trygg film for de minste, nesten uten friksjoner.

Den nye filmen om Brillebjørn og hans kompis Johannes er koselig og harmløs, som en barne-tv-episode fra 80-tallet.

Kine Hult Journalist

Brillebjørn feirer jul

Skuespillere: Thomas Hildebrand, Johannes Svalastog, Anne Marie Ottersen, Håvard Lilleheie, Einar Tørnquist. Sjanger: Barnefilm. Regi: Maiken Marstrander. Nasjonalitet: Norge. Aldersgrense: Tillatt for alle.

Dette er en barnefilm for Karsten og Petra-segmentet, hvor det meste er koselig og fint og trygt. Hovedpersonen er den lille gutten Johannes, som drar til bestemor (Anne Marie Ottersen) for å feire jul. Han ankommer noen dager før resten av familien, og hjelper til med å skrive to do-lister og pynte og gjøre alt klart til julaften, sammen med sitt snakkende kosedyr Brillebjørn. Sistnevnte har alltid en motiverende lek på lur hvis ting begynner å bli litt slitsomt for Johannes.

Denne jula er imidlertid litt annerledes enn det Johannes er vant til, for bestefar er død. Og det var bestefar som var julegeneralen i familien, den som sørget for at alt ble gjort. Nå blir det i stedet Johannes som tar ansvaret, sammen med bestemor.

Her kunne man selvsagt benyttet anledningen til å gå litt inn i det triste og vanskelige ved å miste et kjært familiemedlem. Dessverre velger man heller å glatte over enn å vise fram smerten og sorgen. Til og med en tur på kirkegården blir mest av alt koselig og magisk. Her dukker for øvrig Gjert og Tone Ingebrigtsen opp som kranseselgere for idrettslaget, og Gjert får lov til å være litt Gjert, kanskje for at foreldresegmentet skal få noe å humre over.

Filmen byr på mye varm og god stemning for de minste, og samspillet mellom den lille gutten og bamsen er godt og naturlig. Handlingen er forholdsvis triviell og ikke av det aller mest fantasifulle slaget. Men som lett førjulsunderholdning for de minste fungerer det antakelig etter intensjonen.