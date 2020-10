Som en litt lang episode av en b-tv-serie

«Honest Thief» har et par greie actionsekvenser, men er mest av alt bare forutsigbar og fantasiløs.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Liam Neeson spiller en angrende bankraner på flukt i denne i overkant pregløse filmen.

Kine Hult Journalist

Honest Thief

Skuespillere: Liam Neeson, Kate Walsh, Jeffrey Wright, Jai Courtney. Sjanger: Action / Krim / Drama. Regi: Mark Williams. Nasjonalitet: USA. Aldersgrense: 15 år.



Man oppsøker antakelig ikke en Liam Neeson-actionfilm for å se nyanserte menneskeskildringer, men det får likevel være måte på hvor endimensjonale figurer det går an å skape. «Honest Thief» er så enkel og dum at man kan bli helt oppgitt.

Filmen handler om bankraneren Tom (Neeson), som møter sitt livs store kjærlighet når han skal gjemme bort ransutbyttet. Siden han er en hundre prosent snill og hederlig kar (sånn bortsett fra at han har stjålet ni millioner dollar), bestemmer han seg for å melde seg, slik at han slipper å slepe en hemmelighet av dette kalibret inn i forholdet.

Vel, det viser seg snart at FBI-agentene som kommer for å avhøre ham heller vil ha pengene enn et klapp på skulderen fra sine overordnede.Dermed er plutselig både Tom og hans utkårede i livsfare. Resten av filmen går med til å jakte på hverandre, blant annet i en del småtamme råkjøringsscener.

FBI-skurkene er såpass karikerte at man flere ganger mistenker filmen for å være en mislykket komedie. Dialogen er stiv og klisjéfylt og hovedpersonen er så endimensjonal og blodfattig at det nærmest er umulig å la seg engasjere av vedkommendes voldsomme flukt fra lovens lange og korrupte arm.

Dette er den typen plott man kan vente å se i annenrangs tv-serier av det slaget som stadig avbrytes av reklamepauser. Til å være en spenningsfilm er den overraskende kjedelig, og selv om den bare varer i halvannen time, framstår den som altfor lang. Neeson gjør en kurant jobb, men det er dessverre ikke nok i møte med et så slapt manus som dette.