Avlyser Händels Messias

Det tradisjonelle framføringen av «Händels Messias» går fløyten med de nye koronabestemmelsene. Den kan imidlertid gjenoppstå – passende nok – i påsken.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

«Händels Messias» er en juletradisjon i Stavanger. Nå flyttes konserten til påsken 2021. Foto: Jarle Aasland

Leif Tore Lindø Journalist

Hvert år samler Domkirken fulle hus med sin oppsetning av «Bachs Juleorartorium» og «Händels Messias», som veksler på å musisere julen inn. I år sto «Händels Messias» for tur. All den tid Domkirken er en byggeplass, skulle St. Petri brukes. Planen var å samle de 200 som er tillatt på et innendørs kulturarrangement.

Nå har det imidlertid kommet en ny begrensning. Kirkebenkene er ikke godkjent som «fastmonterte seter». Dermed reduseres kapasiteten i kirkene til 50 personer. Med så få publikumsplasser velger de å avlyse.

Kirken gir likevel ikke helt opp «Messias». Nå tar de sikte på å gjennomføre konsertene helgen etter påske, 11. og 12. april 2021.

Det stopper ikke med «Messias». Onsdag 10. november skulle konserten «Håpets Kappe» blitt arrangert i St. Petri. Dette var et prosjekt under paraplyen «Kirken møter Moskeen» av og med Kirkelig Dialogsenter og Muslimsk Fellesråd Rogaland. Denne er også avlyst.

Det blir heller ikke noe av «Lysvesper» med pianisten Tord Gustavsen 15. november.