Nå åpnes kulturlivet for alvor

400 stående, 1000 i faste seter og 2500 med bruk av koronasertifikat inne, og opp til 5000 ute. Det er i grove trekk de nye koronareglene for kulturlivet.

Nå kommer det store lettelser for kulturlivet. Bildet er fra en konsert i Folken i 2020. Foto: Pål Christensen

Leif Tore Lindø Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Statsminister Erna Solberg presenterte den nye koronaforskriften på en pressekonferanse fredag. Her er de nye reglene:

På arrangementer innendørs blir det lov med inntil 400 personer (200 x 2 kohorter) uten faste tilviste sitteplasser. Er det faste, tilviste plasser er det lov med opptil 1000 (500 x 2 kohorter).

Med adgangstest og koronasertifikat åpnes det opp for 1000 personer (delt i kohorter på inntil 500) uten faste tilviste sitteplasser, og opp til maks 2500 personer med faste tilviste plasser.

Når det kommer til utendørsarrangement kan arrangøren legge opp til inntil 800 personer 200 x 4 kohorter) uten faste, tilviste sitteplasser, men 2000 personer (500 x 4 kohorter) med sitteplasser.

Med adgangskort og koronasertifikat blir det lov med 2000 personer, delt i kohorter på inntil 500, uten faste tilviste sitteplasser.

Det blir derimot tillat med 5000 personer hvis alle i publikum sitter i faste, tilviste plasser.

Det betyr i praksis at konserter, teater, kino og andre kulturtilbud får helt andre vilkår i sommer, særlig når de er klare til å registrere koronasertifikat og teste deltakere.

Lettelser for frivillige

På regjeringens plan for trinn 3 blir det blant annet åpnet for flere deltakere på kulturarrangement og åpning for breddeidretten. Disse åpningene vil også ordførerne på Nord-Jæren være med på. Åpningen betyr også lettelser for den frivillige delen av kulturlivet.

Ved idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter kan voksne over 20 år samles i grupper på 30 personer innendørs og 40 personer utendørs og får unntak av 1-metersregelen.

Også barn og unge under 20 år kan delta på arrangementer eller konkurranser over hele landet – både utendørs og innendørs og uten krav om å holde 1 meter avstand.

Voksne dansere, musikere og scenekunstnere som øver sammen får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs, selv om de ikke er profesjonelle kunstnere.

Lettelsene gjelder fra søndag 20. juni klokken 12.00.

Redusert skjenking og besøk

Nord-Jæren følger ikke hele planen for resten av landet som går for trinn tre i gjenåpningsplanen. Mye smitte knyttet til uteliv den siste uken gjør at Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg beholder dagens nivå på enkelte områder fram til og med søndag 27. juni.

Ordførerne på Nord-Jæren bestemte fredag at kommunene fortsetter med disse reglene:

Skjenkestopp klokka 24.

Antallet deltakere på private sammenkomster i leide lokaler/på offentlig sted begrenses til 20 innendørs og 30 utendørs.

Anbefaling om kun å ha 10 gjester i hjemmet.

Siste døgn har nærmere 40 personer i Stavanger, Sandnes og Hå testet positivt på covid-19 etter å ha blitt smittet på skjenkesteder og fester, eller av nærkontakter.

Men slik situasjonen er på Nord-Jæren nå vil ordførerne ikke oppheve skjenkebegrensningene.

– Utbruddet er en tydelig påminnelse om at pandemien ikke er over. Vi kan ikke være med på en full overgang til neste trinn i den nasjonale gjenåpningsplanen slik smittesituasjonen ser ut for øyeblikket. Selv om det er sol og sommer og folk har lyst til å møtes, håper vi at folk ser alvoret i situasjonen. Alle må holde 1-meteren, vaske hendene og holde seg hjemme hvis de er syke, sa ordførerne i en felles uttalelse fredag.

Nord-Jæren-kommunene har i tillegg følgende lokale forskrifter:

Meldeplikt for arrangementer der det lov til å være flere enn 20 personer til og med 30. juni.

Rulleforbud for russen til og med 23. juni.