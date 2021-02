Finland holdt pusten da Tove Jansson gikk til filmen

I filmen om Mummitrollets skaper Tove Jansson skildres en ung og søkende kunstner som møter kjærlighet både hos kvinner og menn.

Den unge Tove Jansson (Alma Pöysti) og teaterregissøren Vivica Bandler (Krista Kosonen) i «Tove». Foto: Nonstop Entertainment

NTB

– Hun var enda kulere enn jeg trodde, sier regissør Zaida Bergroth.

Filmen Tove, om finlandssvenske Tove Jansson, er årets finske Oscarbidrag der den skal kjempe om pris i kategorien Beste internasjonale film.

Hovedrollen spilles av Alma Pöysti, og handlingen tar til i 1944. Året etter kom den første boken om Mummitrollet, som skulle gjøre Tove Jansson umåtelig kjent og kjær.

Filmen har allerede rukket å gjøre seg gjeldende på filmfestival i Sverige, og 19. mars er det planlagt norsk premiere. Gjengen bak filmen er lettet etter at «Tove» har åpnet godt. Produsent Andrea Reuter forteller at det føltes som om hele Finland holdt pusten da det ble kjent at det skulle bli film om Jansson.

– Mange har nok spurt seg hvorfor det ikke var laget film om henne tidligere, men da de hørte om våre planer tenkte de bare «neeei» – og så «ja ja, lykke til med det», sier regissør Bergroth.

Alma Pöysti, som spiller hovedrollen som Tove Jansson, skyter inn:

– Vi konstaterte allerede fra start at dette virket som et umulig oppdrag. Men så snakket vi med Sophia Jansson, som er Tove Janssons niese, og hun sa: «Folk kommer alltid til å mene ting, gjør bare dette så modig og fint som dere kan». Den velsignelsen rakk for oss, da kunne vi kaste oss uhemmet inn i Toves verden – og glemme nervøsiteten.

Regissøren Zaida Bergroth, skuespilleren Alma Pöysti og produsenten Andrea Reuter fotografert i forbindelse med et pressetreff for filmen «Tove». Foto: Claudio Bresciani / TT

Fakta Filmen «Tove» * Regi: Zaida Bergroth. * Manus: Eeva Putro og Jarno Elonen. * I rollene: Alma Pöysti, Krista Kosonen, Shanti Roney, Kajsa Ernst med flere. * Filmen åpnet Göteborgs filmfestival 29. januar. * Den norske premieren er satt til 19. mars, ifølge Filmweb Les mer

Ukonvensjonelle kunstnerliv

«Tove» skildrer noen formative, men kanskje mindre kjente år i Tove Janssons liv, og den tar til ved starten av krigens slutt – da hun er en ung og kjempende kunstner. Hun kjemper både foran staffeliet og med relasjonen til faren sin, den finsksvenske skulptøren Viktor Jansson.

Samtidig er hun full av livslyst og kampglød og leier seg et nedlagt studio som snart fylles opp av festende kunstnere og ukonvensjonelle personer. Hun innleder et forhold til den gifte politikeren og debattanten Atos Wirtanen (Shanti Roney) og blir for første gang lidenskapelig forelsket i en kvinne, teaterregissøren Vivica Bandler (Krista Kosonen).

Samtidig begynner de små eventyrfigurene hennes, som hun til å begynne med tegnet litt i skjul, å kreve mer plass.

I filmen får publikum se hvordan de små figurene Tufsla og Vifsla, som er lett inspirert av Tove Jansson og Vivica Bandler, blir «født».

– For meg var det nok den ukonvensjonelle siden hennes som overrasket meg mest. At hun var så fri, allerede på den tiden. Hun var enda kulere enn jeg trodde, sier Zaida Bergroth.

Skuespiller Alma Pöysti er aktuell i tittelrollen til filmen «Tove». Foto: Claudio Bresciani / TT

Kvinnelig blikk

Alma Pöysti er stort sett i bildet gjennom hele filmen, og hun forteller hvordan hun, regissøren og fotografen Linda Wassberg arbeidet sammen for å finne riktig tone og gi historien liv.

– Vi ville at det skulle være tett på og intimt, men aldri for vakkert eller sentimentalt. Det har vært interessant med kjærlighetsscenene, eksempelvis, å jobbe med det kvinnelige blikket, sier hun.

Alma Pöysti sier hun er «marinert i Mummi» – ikke bare på grunn av oppveksten i Finland, men også i sitt private liv. Hun kommer fra en skuespillende slekt, og farfar Lasse Pöysti spilte til og med Mummitrollet på scenen og på TV. Tove Jansson var endatil innom som gjest hos Pöysti-familien, og Alma har enkelte minner av henne fra egen barndom.

– Det er jo en merkelig situasjon, det at jeg spiller henne. Dette med forbindelser til min egen familiehistorie ser jeg på som en bonus. Men som skuespiller må jeg forholde meg på en profesjonell måte – og ikke holde fast ved noe- eller sentimentalisere. Det handler jo om Tove, og om å på en respektfull og kjærlighetsfull måte komme nær henne uten å bare stryke medhårs.